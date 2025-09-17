Παραχώρηση χώρου στην Παμβώτιδα για υδατοδρόμιο – Τι αναφέρει η Μαρία Κεφάλα
Γ.Γ. Στεγαστικής Πολιτικής: Έως 10.000 κοινωνικές κατοικίες θα δημιουργηθούν – Το 2027 τα πρώτα σπίτια (βίντεο)
Transboundary River Forum: Με όραμα τη συνεργασία Ελλάδας και Αλβανίας για τη βιώσιμη διαχείριση των ποταμών  
Ήπειρος: Συνελήφθησαν 9 άτομα για ναρκωτικά
Ιωάννινα: Ανήλικος έστειλε στο νοσοκομείο με κάταγμα γνάθου άλλον ανήλικο – Συνελήφθη και ο πατέρας
«Αρτινών Συνεργασία»: Η Δημοτική Αρχή Σιαφάκα κλείνει κάθε χρόνο παιδικούς σταθμούς
Από Μαρινάκη μέχρι Λοβέρδο: Ποιοι μπαίνουν στη μάχη του σταυρού στη ΝΔ, ποιες οι «καυτές» περιφέρειες (βίντεο)
Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος προειδοποιεί για την άνοδο του εθνικισμού και καλεί σε διάλογο (βίντεο)
Προσχώρη Λοβέρδου στη ΝΔ: Το καυστικό σχόλιο του ΠΑΣΟΚ
Η ευλογιά των προβάτων βγάζει στους δρόμους τους κτηνοτρόφους (βίντεο)

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν – Νεκρός αναβάτης μηχανής

To τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στο ύψος του αριθμού 60

Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (17/9) στην οδό Λένορμαν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή του ανετράπη.

Διαβάστε επίσης:

Κρήτη: Τραγικό τέλος στις διακοπές 55χρονης από τη Γερμανία – Εντοπίστηκε νεκρή σε δωμάτιο ξενοδοχείου

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με όρο ο 26χρονος που καταγγέλθηκε από 20χρονη για σεξουαλική κακοποίηση

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη  


