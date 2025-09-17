Θανατηφόρο τροχαίο στη Λένορμαν – Νεκρός αναβάτης μηχανής
To τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί στο ύψος του αριθμού 60
Τροχαίο δυστύχημα, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, σημειώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί της Τετάρτης (17/9) στην οδό Λένορμαν.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος του αριθμού 60 της Λένορμαν.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο αναβάτης έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, η μηχανή του ανετράπη.
