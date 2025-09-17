ΟΠΕΚΕΠΕ: Ψάχνουν 5 με 7 εγκληματικές οργανώσεις, στο στόχαστρο και κτηνίατροι – Η περίπτωση μίας 92χρονης στην Κοζάνη  

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία από τις συνεχιζόμενες έρευνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τουλάχιστον πέντε με επτά εγκληματικές οργανώσεις, που σχετίζονται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, βρίσκονται πλέον στο στόχαστρο της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Νέων.

Οι οργανώσεις αυτές φέρονται να έχουν στήσει ένα δίκτυο παραγωγής πλαστών στοιχείων, στο οποίο εμπλέκονται επιδοτούμενοι, μεσολαβητές, υπεύθυνοι τοπικών Κέντρων Υποβολής Δηλώσεων (ΚΥΔ), αγροτικοί συνεταιρισμοί αλλά και στελέχη του ίδιου του Οργανισμού.

Την υπόθεση ερευνούν τόσο η Οικονομική Αστυνομία όσο και το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη.

Η έρευνα ξεκίνησε ύστερα από την αποκάλυψη του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη ότι τουλάχιστον 1.036 ΑΦΜ έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις ύψους 22,7 εκατομμυρίων ευρώ. Από τότε, οι διωκτικές αρχές αναλύουν τα στοιχεία και χαρτογραφούν τα δίκτυα, τα οποία φαίνεται να συνδέονται και με περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος, σε συνεργασία με τοπικούς παράγοντες και κρατικούς λειτουργούς.

Πέρα από τις κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, στόχος είναι να αποκαλυφθούν τα κυκλώματα που λειτουργούσαν συντονισμένα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον δείχνουν οι αρχές για πρόσωπα που εισέπραξαν υπέρογκα ποσά χωρίς να έχουν πραγματική αγροτική ή επαγγελματική δραστηριότητα, όπως δύο ηλικιωμένες γυναίκες από την Κοζάνη και τη Θεσσαλία, οι οποίες φέρονται να έλαβαν συνολικά πάνω από 1,5 εκατ. ευρώ σε λίγα χρόνια.

Με την άρση τραπεζικού απορρήτου, οι αστυνομικοί επιχειρούν να εντοπίσουν ποιοι πραγματικά ωφελήθηκαν από τις παράνομες επιδοτήσεις και ποιοι παρείχαν ψευδείς βεβαιώσεις για ανύπαρκτα βοσκοτόπια ή ζωικό κεφάλαιο. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και τα ΚΥΔ, περισσότερα από 500 σε όλη τη χώρα, ορισμένα εκ των οποίων στην Κρήτη βρίσκονται ήδη υπό έλεγχο.

Η έρευνα στρέφεται επίσης σε κτηνιάτρους και άλλους υπευθύνους που φέρονται να «κάλυπταν» τα τοπικά κυκλώματα, καθώς και σε περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων κυριότητας γης ή ζώων. Ήδη ελέγχονται περιστατικά όπως εκείνο ιδιοκτήτη συνεργείων στην Εύβοια που δήλωνε αγροτεμάχια σε δασικές περιοχές και εισέπραττε επιδοτήσεις, ή μιας 72χρονης στην Κοζάνη που φαινόταν να διαθέτει δεκάδες αγροτεμάχια και έλαβε 920.000 ευρώ μέσα σε πέντε χρόνια.

Οι διωκτικές αρχές εξετάζουν τώρα τη ροή του χρήματος, αναζητώντας τους πραγματικούς αποδέκτες, ενώ στο στόχαστρο βρίσκονται και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα και στη Λάρισα. Ενδιαφέρον υπάρχει και για την Κρήτη, τη Θεσσαλία και την Πελοπόννησο, περιοχές όπου εντοπίζεται πάνω από το 80% των υπόπτων περιπτώσεων.

