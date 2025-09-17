Φάρμα: Εντάσεις και τσακωμοί με το… καλημέρα (Video)

«Ξέφυγε» η κατάσταση από το δεύτερο επεισόδιο

Από νωρίς ξεκίνησαν οι εντάσεις στη Φάρμα, με τους Πράσινους να έχουν τον πρώτο τους μεγάλο καβγά στο δεύτερο επεισόδιο του ριάλιτι.

Ενώ, λοιπόν, οι παίκτες προσπαθούν να βρουν τα πατήματά τους μοιράζοντας τις δουλειές στο αγρόκτημα, η Μιχαέλα βγήκε εκτός εαυτού με αποτέλεσμα να έρθει σε αντιπαράθεση με τον Γιώργο και τη Τζωρτζίνα.

Όλα ξεκίνησαν όταν η 30χρονη lash artist δήλωσε στην ομάδα πως δεν μπορεί να κάνει ορισμένες χειρωνακτικές εργασίες, καθώς αντιμετωπίζει χρόνιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη λόγω ενός αυτοάνοσου νοσήματος.

Η ίδια δήλωσε πρόθυμη να κάνει άλλες δουλειές, κάτι που οι άλλοι δεν κατάλαβαν εξ’ αρχής, με αποτέλεσμα οι τόνοι στο ριάλιτι να ανέβουν.

«Δικαίωμά μου είναι, ρε συ, εφόσον έχω το αυτοάνοσο στη μέση να μην το κάνω. Πείτε μου να κάνω κάτι άλλο, δεν με νοιάζει! Μη μου φωνάζεις! Δεν σου είπα να μην κάνω τίποτα, μη φωνάζεις όμως! Μη μου ξαναφωνάξεις! Δεν ανέχομαι από κανέναν να μου φωνάζει!» του είπε έξαλλη η 30χρονη.

«Ταράχτηκα πάρα πολύ σήμερα. Δεν μου αρέσει σε καμία περίπτωση να έχω κάποιον απέναντί μου, να μου φωνάζει και να μου κάνει επίθεση… ειδικά από ανθρώπους που τους ξέρω μόλις τρεις ημέρες» είπε λίγο αργότερα, στο προσωπικό της cue, η Μιχαέλα.

«Δεν έχω κάτι προσωπικό μαζί σου, σού είπα απλώς να ηρεμήσετε. Ήρθαμε εδώ για να αντιμετωπίσουμε ακραίες καταστάσεις και παίζω με την ψυχή μου!» είπε ο Γιώργος από την πλευρά του.

«Μη μου φωνάζεις ρε! Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ; Από πού κι ως πού, αγόρι μου; Παραγνωριστήκαμε!» του ανταπάντησε σε ακραίους τόνους η Μιχαέλα.

