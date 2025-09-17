Νέα σφαγή στον Νίγηρα: Τουλάχιστον 22 χωρικοί νεκροί από επίθεση «ενόπλων»

Η χώρα μαστίζεται από αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη σε Αλ Κάιντα και Ισλαμικό Κράτος

Τουλάχιστον 22 χωρικοί δολοφονήθηκαν προχθές, Δευτέρα (15/9), στον Νίγηρα σε επιθέσεις ενόπλων μετακινούμενων με μοτοσικλέτες, στην περιφέρεια Τιλαμπερί (δυτικά), κοντά στη μεθόριο με το Μαλί.

Ο Νίγηρας βρίσκεται αντιμέτωπος τα τελευταία χρόνια με αλλεπάλληλες επιθέσεις οργανώσεων που ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος στο δυτικό του τμήμα. Η στρατιωτική χούντα, που κατέλαβε την εξουσία πριν από δυο και πλέον χρόνια, δεν έχει μπορέσει να βάλει τέλος στην κρίση.

Το πρωί προχθές «ένοπλοι» κινούμενοι με μοτοσικλέτες «άνοιξαν πυρ εναντίον χωρικών» στην κοινότητα Τακουμπάτ, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη τελετή βάπτισης, σκοτώνοντας 15 ανθρώπους, εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος της γειτονικής κοινότητας Τοντικιουιντί.

«Κατόπιν, οι δράστες πήγαν στα περίχωρα της Τακουμπάτ, όπου σκότωσαν άλλους επτά ανθρώπους», πρόσθεσε η πηγή αυτή, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά της.

Το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Maestro TV επιβεβαίωσε τον «μακάβριο απολογισμό 22 αθώων ανθρώπων που δολοφονήθηκαν άνανδρα χωρίς κανέναν λόγο».

Παρά τη μαζική ανάπτυξη στοιχείων των ενόπλων δυνάμεων στην Τιλαμπερί, περιοχή που γειτονεύει με την Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, οι επιθέσεις που αποδίδονται σε τζιχαντιστές συνεχίζονται, βάζοντας στο στόχαστρο πολίτες και στρατιωτικούς αδιακρίτως.

Ο Νίγηρας και οι γείτονές του, η Μπουρκίνα Φάσο και το Μαλί, όπου κυβερνούν επίσης στρατιωτικοί, εγκαθίδρυσαν συνομοσπονδία, τη Συμμαχία Κρατών του Σαχέλ (ΣΚΣ) και σχημάτισαν κοινή δύναμη ταχείας αντίδρασης 5.000 ανδρών, για την αντιμετώπιση των «τρομοκρατικών οργανώσεων».

Οι τρεις χώρες του Σαχέλ, όπου τα στρατιωτικά καθεστώτα λένε πως ασκούν εθνικά κυρίαρχη, αυτόνομη πολιτική, έδιωξαν τα στρατεύματα της Γαλλίας και των ΗΠΑ, που είχαν αναπτυχθεί στα εδάφη τους στο πλαίσιο του αντιτζιχαντιστικού αγώνα, και στράφηκαν στη Ρωσία.

