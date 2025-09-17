Αίθριος καιρός και χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές στη θερμοκρασία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας – Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα βόρεια

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με παροδικά αραιές νεφώσεις στο Ιόνιο, τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά.

Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη τους 30 με 32 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση και στο Ιόνιο 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με παροδικά αραιές νεφώσεις από το μεσημέρι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση .

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και τοπικά στα ηπειρωτικά 34 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Στις Κυκλάδες από 19 έως 27 με 28 βαθμούς, στην Κρήτη από 20 έως 29 με 30 βαθμούς και στα νότια έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί στρεφόμενοι τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες πρόσκαιρα σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και από το απόγευμα 5 βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 18-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις προβλέπονται μέχρι το μεσημέρι στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και από το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη 6 με 7 και από το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 30 ενώ στα νησιά του Αιγαίου δε θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και νότια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤO ΣΑΒΒΑΤΟ 20-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 7 και έως το απόγευμα στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-09-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

