Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Erasmus+: Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων σε διεθνείς δράσεις
Όλγα Γεροβασίλη: «Να ενταχθούν οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου στο Μέτρο 23»
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Κέρκυρα (βίντεο)
Φάρμα: «Το μποστάνι τι είναι;» – Η απορία παίκτριας που αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της
Αγρίνιο: Άγρια επίθεση από μεθυσμένο 30χρονο σε γιατρό – Αναζητείται από την Αστυνομία
Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση κάλυψη κενών στην Πρέβεζα
Λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα στις πόλεις: Τι προκαλεί τις μετακινήσεις τους
Στην Ελλάδα ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον χρυσό πρωταθλητή της πάλης
Σενγκούν: «Επικοινωνιακό λάθος η ανάρτηση μετά το ματς με την Ελλάδα» (ΦΩΤΟ)

Στο Λονδίνο ο Ντόναλντ Τραμπ – Κάρολος και Καμίλα θα τον υποδεχτούν στο κάστρο του Ουίνσδορ – Οι συνομιλίες με Στάρμερ

Η επίσημη τελετή υποδοχής του ζεύγους Τραμπ θα γίνει την Τετάρτη στο κάστρο του Ουίνδσορ

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στο αεροδρόμιο Στάνστεντ του Λονδίνου, λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα, 23:00 ώρα Ελλάδος). Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια επιβιβάστηκαν στη συνέχεια σε ελικόπτερο προκειμένου να μεταβούν στην κατοικία του πρεσβευτή των ΗΠΑ.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ έχει προσκληθεί από τον βασιλιά Κάρολο και, όπως ορίζει το πρωτόκολλο για κάθε επίσημη κρατική επίσκεψη, θα φιλοξενηθεί στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

BREAKING: US President Donald Trump and his wife Melania arrive in the UK for a historic second state visit.https://t.co/fNAgKoQckP

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6hn7EGWfyu

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2025

🚨 NOW: President Trump and First Lady Melania Trump arrive at Winfield House in London. pic.twitter.com/KoEnWWBkB8

— Off The Press (@OffThePress1) September 16, 2025

Η επίσημη τελετή υποδοχής του ζεύγους Τραμπ θα γίνει την Τετάρτη στο κάστρο του Ουίνδσορ. Εκεί θα τους περιμένουν ο βασιλιάς Κάρολος με τη βασίλισσα Καμίλα, καθώς και ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας.

'A lot of things here warm my heart' – US President Donald Trump speaks about his 'love' for the UK as he arrives at the US embassy in central London for his second state visit. https://t.co/fNAgKoQckP

📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/wl0KcJzrlR

— Sky News (@SkyNews) September 16, 2025

Η τελετή μεταξύ άλλων θα περιλαμβάνει κανονιοβολισμούς, πομπή με άμαξες και στρατιωτικές τιμές από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ ο πρόεδρος Τραμπ αναμένεται να επιθεωρήσει την τιμητική φρουρά.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ θα καταθέσει στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ που βρίσκεται στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου εντός του κάστρου του Ουίνδσορ. Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

Την Πέμπτη, ο Πρόεδρος Τραμπ θα μεταβεί στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του Βρετανού πρωθυπουργού. Εκεί θα έχει διμερείς συνομιλίες με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν θέματα που αφορούν και τα δύο κράτη, όπως το εμπόριο, η άμυνα και η ασφάλεια, αλλά και διεθνή ζητήματα, όπως η κατάσταση στην Ουκρανία και την Μέση Ανατολή. Εν μέσω σοβαρών διεθνών κρίσεων, όπως αυτή της κατάρριψης των ρωσικών drones στην Πολωνία, της αδιάλλακτης στάσης της Ρωσίας, όπως την χαρακτηρίζουν οι αναλυτές, της δολοφονίας του Τσάρλι Κερκ στις ΗΠΑ, η οποία ανησυχεί πολλούς για την άνοδο της ακροδεξιάς διεθνώς, αλλά και της οικονομικής – πολιτικής κρίσης που μαστίζει την Γαλλία, η οποία δημιουργεί σοβαρά ζητήματα σε όλη την ευρωζώνη, η επίσκεψη Τραμπ στην Βρετανία χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σημαντική από πολλούς αναλυτές. Άλλωστε Ηνωμένο Βασίλειο και ΗΠΑ θα υπογράψουν συμφωνία με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης της πυρηνικής ενέργειας, η οποία από τη μια αναμένεται να δημιουργήσει ενεργειακή ασφάλεια και από την άλλη χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας.

Στο περιθώριο των συνομιλιών οι δύο ηγέτες θα δουν αρχεία του Ουίνστον Τσώρτσιλ, ενώ αργότερα θα συμμετάσχουν σε επιχειρηματική εκδήλωση με τον Υπουργό Οικονομικών, πριν παραχωρήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου.

Παράλληλα, η Μελάνια Τραμπ θα συμμετάσχει σε ξεχωριστό πρόγραμμα με τη βασίλισσα Καμίλα και την πριγκίπισσα της Ουαλίας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται επίσκεψη στη βασιλική Βιβλιοθήκη και στους κήπους Φρόγκμορ. Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ θα ολοκληρωθεί το απόγευμα της Πέμπτης.

Αξίζει να σημειωθεί πως είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου που ηγέτης χώρας έχει λάβει δύο φορές επίσημη πρόσκληση από το παλάτι, κάτι που και ο Ντόναλντ Ντραμπ έχει χαρακτηρίσει «τεράστια τιμή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε επισκεφτεί το Ηνωμένο Βασίλειο το 2019, κατά την πρώτη του θητεία, τότε προσκεκλημένος της βασίλισσας Ελισάβετ.

Διαβάστε επίσης:

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αυτά είναι τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Τάιλερ Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του -«Είχα βαρεθεί το μίσος του»

Axios: Το Ισραήλ παρουσίασε στη Συρία λεπτομερή πρόταση για μια συμφωνία ασφάλειας – Τι ζητάει για να αποχωρήσουν τα στρατεύματά του από την περιοχή

Μπολσονάρου: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο καταδικασμένος για απόπειρα πραξικοπήματος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ελβετοί επισκέπτες γνώρισαν την ηπειρώτικη φιλοξενία στον Κατσικά

Αγρίνιο: Επίθεση σε γιατρό των επειγόντων από 30χρονο σε κατάσταση μέθης

Στην Ελαταριά η 37η Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου

Η Φάρμα 17/9: Η πρώτη μονομάχος και ο διπλός τραυματισμός

Απολογήθηκε ο Σενγκούν στους Έλληνες για την ανάρτηση με τον «θαλασσινό αέρα» – «Ήταν επικοινωνιακό λάθος»

Exathlon 17/9: Μετάλλιο στη Σταυρούλα και διπλό πλεονέκτημα στους μπλε

Champions League: Απίθανη ματσάρα ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ντόρτμουντ – Οκτώ γκολ σε 45′

Hellenic Train: Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

Φάρμα: Άρχισαν τα… όργανα στην ομάδα των Πράσινων με έντονο καβγά – «Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ;»

Απαντήσεις Ψαθά για δρόμο Αθαμάνιο–Θεοδώριανα, ΥΗΕ Αυλακίου και αντλιοταμίευση Πουρναρίου

Κώστας Τσιάρας: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown – Υψηλότερες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους»

Συνελήφθη 71χρονος στην Αιτωλοακαρνανία για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε σύζυγο και κόρη

«Είχα βαρεθεί το μίσος του» – Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Επική ανατροπή της Καραμπάγκ στο Ντα Λουζ απέναντι στην Μπενφίκα

Champions League: Με το δεξί η Τότεναμ

Champions League: Τα πέναλτι του Εμπαπέ έδωσαν τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης

Champions League: Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία της League Phase

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 32χρονο που επιτέθηκε σε ανήλικες στο Αιγάλεω να βάζει φωτιά στον Υμηττό

Champions League: «Ματσάρα» στο Τορίνο, μεγάλο «διπλό» για την Άρσεναλ – Όλα τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Νίκος Τριανταφύλλου
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save