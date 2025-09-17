Βίντεο με τη θανατηφόρα επίθεση στη Δράμα – Η στιγμή που ο ορειβάτης πέφτει στον γκρεμό
Erasmus+: Εκπαιδευτικοί και μαθητές του 6ου ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων σε διεθνείς δράσεις
Όλγα Γεροβασίλη: «Να ενταχθούν οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου στο Μέτρο 23»
Αντιπροσωπεία της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης βρίσκεται στην Κέρκυρα (βίντεο)
Φάρμα: «Το μποστάνι τι είναι;» – Η απορία παίκτριας που αιφνιδίασε τους συμπαίκτες της
Αγρίνιο: Άγρια επίθεση από μεθυσμένο 30χρονο σε γιατρό – Αναζητείται από την Αστυνομία
Γονείς και εκπαιδευτικοί ζητούν άμεση κάλυψη κενών στην Πρέβεζα
Λύκοι, αρκούδες και αγριογούρουνα στις πόλεις: Τι προκαλεί τις μετακινήσεις τους
Στην Ελλάδα ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης: Αποθεωτική υποδοχή στο αεροδρόμιο Μακεδονία για τον χρυσό πρωταθλητή της πάλης
Σενγκούν: «Επικοινωνιακό λάθος η ανάρτηση μετά το ματς με την Ελλάδα» (ΦΩΤΟ)

Hellenic Train: Ανεστάλη η κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω φωτιάς κοντά στις γραμμές

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των 'Ανω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία

Στην αναστολή της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα ‘Ανω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω φωτιάς που εκδηλώθηκε στο ύψος του Ασπροπύργου και κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή, προχώρησε η Hellenic Train, μετά από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή της ηλεκτροδότησης στο εν λόγω τμήμα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 2304 (Πειραιάς-Κιάτο), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό των ‘Ανω Λιοσίων, προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train και το προσωπικό της βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στον Κορυδαλλό: Τον δάγκωσε και του έκοψε το δάχτυλο για μια θέση πάρκινγκ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 – Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ουκρανία: Ο ΔΟΑΕ ανέφερε βομβαρδισμούς κοντά στο πυρηνικό εργοστάσιο της Ζαπορίζια

Ελβετοί επισκέπτες γνώρισαν την ηπειρώτικη φιλοξενία στον Κατσικά

Αγρίνιο: Επίθεση σε γιατρό των επειγόντων από 30χρονο σε κατάσταση μέθης

Στην Ελαταριά η 37η Συνάντηση Ορειβατικών Συλλόγων Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου

Η Φάρμα 17/9: Η πρώτη μονομάχος και ο διπλός τραυματισμός

Απολογήθηκε ο Σενγκούν στους Έλληνες για την ανάρτηση με τον «θαλασσινό αέρα» – «Ήταν επικοινωνιακό λάθος»

Exathlon 17/9: Μετάλλιο στη Σταυρούλα και διπλό πλεονέκτημα στους μπλε

Champions League: Απίθανη ματσάρα ανάμεσα σε Γιουβέντους και Ντόρτμουντ – Οκτώ γκολ σε 45′

Hellenic Train: Ανεστάλη η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιόσια – Ασπρόπυργος λόγω πυρκαγιάς στο ύψος του Ασπροπύργου

Φάρμα: Άρχισαν τα… όργανα στην ομάδα των Πράσινων με έντονο καβγά – «Σου ‘χω μιλήσει έτσι εγώ ποτέ;»

Απαντήσεις Ψαθά για δρόμο Αθαμάνιο–Θεοδώριανα, ΥΗΕ Αυλακίου και αντλιοταμίευση Πουρναρίου

Κώστας Τσιάρας: «Θέλουμε να αποφύγουμε το lockdown – Υψηλότερες αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους»

Συνελήφθη 71χρονος στην Αιτωλοακαρνανία για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε σύζυγο και κόρη

«Είχα βαρεθεί το μίσος του» – Τα μηνύματα που αντάλλαξε ο Ρόμπινσον με τον συγκάτοικό του μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Επική ανατροπή της Καραμπάγκ στο Ντα Λουζ απέναντι στην Μπενφίκα

Champions League: Με το δεξί η Τότεναμ

Champions League: Τα πέναλτι του Εμπαπέ έδωσαν τη νίκη στη Ρεάλ Μαδρίτης

Champions League: Αποτελέσματα, πρόγραμμα και βαθμολογία της League Phase

Βίντεο ντοκουμέντο με τον 32χρονο που επιτέθηκε σε ανήλικες στο Αιγάλεω να βάζει φωτιά στον Υμηττό

Champions League: «Ματσάρα» στο Τορίνο, μεγάλο «διπλό» για την Άρσεναλ – Όλα τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Νίκος Τριανταφύλλου
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save