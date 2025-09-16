Το Σόι σου: Η πρώτη φωτογράφιση με τους πρωταγωνιστές της σειράς που επιστρέφει στον Alpha (Videos)

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία που λατρέψαμε από το 2014 έως το 2019, ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά

Έξι χρόνια μετά το φινάλε του, το αγαπημένο σίριαλ του ALPHA «Το Σόι σου» επιστρέφει στη μικρή οθόνη.

Η επιτυχημένη οικογενειακή κωμωδία που λατρέψαμε από το 2014 έως το 2019, ετοιμάζεται για τη μεγάλη της επιστροφή και η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά, με την πρώτη φωτογράφιση του καστ να πραγματοποιείται πριν λίγες ώρες, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της νέας εποχής για τη σειρά.

@tosoisoualphatv__

νέα σεζόν πολύ πολύ σύντομα

Το Σόι Σου

Ο νέος κύκλος θα αποτελείται από 60 επεισόδια και θα προβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα από τον ALPHA, με τις οικογένειες Χαμπέα και Τριανταφύλλου να μπλέκονται ξανά σε απρόβλεπτες καταστάσεις και μπελάδες. Οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να δουν πώς έχουν εξελιχθεί οι ζωές τους, ενώ παράλληλα θα προστεθούν 7 νέα πρόσωπα στο καστ.

Την επιστροφή της σειράς προανήγγειλαν και δύο απολαυστικά βίντεο στο TikTok, μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της. Στα βίντεο παρουσιάζονται στιγμές από τα παρασκήνια της επίσημης φωτογράφισης, δίνοντας στους θεατές μια πρώτη γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο καστ.

