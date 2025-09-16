Μπολσονάρου: Στο νοσοκομείο εσπευσμένα ο καταδικασμένος για απόπειρα πραξικοπήματος πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου διακομίστηκε σε νοσοκομείο στην πρωτεύουσα Μπραζίλια λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας.

Όπως ανέφερε ο γιος του, Φλάβιο, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ, ο Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επίμονο λόξυγκα, εμετούς και χαμηλή αρτηριακή πίεση.

Presidente Bolsonaro sentiu-se mal há pouco, com crise forte de soluço, vômito e pressão baixa.
Encaminhou-se ao DF Star acompanhado de policiais penais que vigiam sua casa, em Brasília, por se tratar de uma emergência.
Peço a oração de todos para que não seja nada grave.

— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 16, 2025

Την Κυριακή είχε δεχθεί ιατρική φροντίδα, συμπεριλαμβανομένης της χειρουργικής αφαίρεσης δερματικών βλαβών.

Ο Μπολσονάρου αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, ιδίως αφότου μαχαιρώθηκε στην κοιλιακή χώρα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του το 2018. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε τουλάχιστον έξι χειρουργικές επεμβάσεις, με πιο πρόσφατη εκείνη του Απριλίου η οποία διήρκησε σχεδόν 12 ώρες.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας καταδικάστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο σε κάθειρξη 27 ετών και τριών μηνών για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης σκοπεύουν να εξαντλήσουν όλα τα ένδικα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους για να ανατρέψουν την απόφαση. Μέχρι τότε, ο 70χρονος Μπολσονάρου δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή και θα παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.

