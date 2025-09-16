Κουτσούμπας: Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα

Η δήλωση του γενικού γραμματέα της ΚΕ του ΚΚΕ

Τη χερσαία επιχείρηση του Ισραήλ με τα τανκς να εισβάλλουν στην πόλη της Γάζας, σκορπώντας τον όλεθρο σχολίασε με δήλωσή του ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σημειώνοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός… στις τελευταίες εγκληματικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας».

«Κανείς δεν μπορεί να μένει σιωπηλός αυτές τις ώρες που το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιχειρεί να ολοκληρώσει την κτηνωδία του στη Γάζα σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του», ανέφερε αρχικά σε δήλωσή του ο γ.γ. του ΚΚΕ.

«Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η πάλη του λαού και της νεολαίας ενάντια στο έγκλημα που διαπράττεται, με την απαίτηση να σταματήσει κάθε συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με το κράτος – δολοφόνο και να εφαρμοστεί η ομόφωνη απόφαση της Βουλής για την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους», πρόσθεσε χαρακτηριστικά ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ.

