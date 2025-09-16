ΟΠΕΚΕΠΕ: Τα ίδια άτομα έψαχναν από το 2018 – Μόλις 4 από τους 197 ελεγχόμενους στα Τρίκαλα παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη

Ο ίδιος κύκλος ανθρώπων είχε απασχολήσει τις διοικήσεις του Οργανισμού το 2018 και το 2020, αποκάλυψε ο Αντ1

Στο μικροσκόπιο των διοικήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ το 2018 και το 2020 βρέθηκαν οι μεγαλοκτηνοτρόφοι των Τρικάλων, ωστόσο από τους 197 ελεγχόμενους, τελικά παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη μόλις τέσσερις -και στο τέλος απαλλάχθηκαν.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε ο Αντ1, δεν ήταν η πρώτη φορά, που τον Αύγουστο, η Αρχή για το Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ασχολήθηκε με τους μεγαλοκτηνοτρόφους των Τρικάλων, καθώς ο ίδιος κύκλος ανθρώπων είχε απασχολήσει τις διοικήσεις του Οργανισμού το 2018 και το 2020.

Ειδικότερα, ο έλεγχος της Αρχής για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε μία έκθεση που ήταν έτοιμη από το 2018 στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρει σχετικά ο ΑΝΤ1.

Το επίμαχο έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Το 2018 υπήρχε μία καταγγελία για έλεγχο στα Τρίκαλα για έναν ευρύτατο κύκλο ανθρώπων που είχαν και πρόβατα και βοοειδή. Τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτού αποτυπώθηκαν σε ένα έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ το οποίο έμεινε προσχέδιο και κυκλοφορούσε ανάμεσα στον τότε διοικητή του Οργανισμού επί ΣΥΡΙΖΑ και του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δηλαδή, το έγγραφο δεν εστάλη ποτέ στις ανακριτικές Αρχές, ενώ το 2020, μόλις ανέλαβε ο κ. Βάρρας, στις 9/1 πιο συγκεκριμένα, το έγγραφο αυτό αποστέλλεται στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Τρικάλων.

Την ίδια ώρα, ο ΣΔΟΕ «μπήκε» στις έρευνες, καθώς διαπίστωσε ότι πολλοί απ’ αυτούς που είχαν τα ζώα, δεν ζητούσαν καν επιδοτήσεις. Μάλιστα, στο σχετικό έγγραφο που ήρθε στη δημοσιότητα, αποτυπώνεται και η σχετική απόκλιση.

«Α) Στις εκμεταλλεύσεις των δύο εταιρειών θα έπρεπε βάσει των τηρούμενων στοιχείων στο ΟΠΣΚ, να ανευρίσκονται 1.220 βοειδή ενώ διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο 247, ποσοστό απόκλισης δηλαδή του 83%.

Β) Στις εκμεταλλεύσεις των τεσσάρων φυσικών προσώπων θα έπρεπε βάσει του ΟΠΣΚ, να ανευρίσκονται 231 βοοειδή και δεν βρέθηκε κανένα, ποσοστό απόκλισης δηλαδή 100%».

Διαβάστε επίσης:

Νεκρή 69χρονη γυναίκα από τη Σερβία σε παραλία της Κατερίνης

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ιδιοκτήτης οικοπέδου 130 στρεμμάτων στην Πάνορμο Μυκόνου ανακάλυψε ότι δηλώθηκε ως… βοσκοτόπι

Αυτά είναι τα μέτρα για τον περιορισμό της ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Τι πρέπει να κάνουν οι κτηνοτρόφοι


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Από τη Δρακόλιμνη Σμόλικα έως τον Αχέροντα – Ολλανδικό περιοδικό προβάλλει την Ήπειρο

Κακαβιά: Δίωξη σε δύο άτομα για 32.000€ αδήλωτα μετρητά

Το SpeedSector Grand Tour «κατέκτησε» την Ήπειρο με τερματισμό στο Μέτσοβο

Χρηματιστήριο: Πτώση 1,18%, στα 184,79 εκατ. ευρώ ο τζίρος

Super League 2: Ο ΠΑΣ Γιάννινα εκτός έδρας με τον Μακεδονικό στη 2η αγωνιστική

Τέμπη: Εξώδικο Καρυστιανού – Ρούτσι στον Μητσοτάκη για την εκταφή θυμάτων – «Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια»

Επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων για τους Μικρασιάτες στην Μπάφρα

Αύριο οι ανακοινώσεις της ΕΕ για κυρώσεις στο Ισραήλ – Στόχος εμπορικές συμφωνίες

Η Φιλιππιάδα εόρτασε τον πολιούχο της άγιο Βησσαρίωνα

Συνεδριάζει αύριο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τα Φαντάσματα: Πότε θα δείτε το πρώτο επεισόδιο της πολυαναμενόμενης σειράς

Κλήρωση Τζόκερ σήμερα 16/9/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν

Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Η ΠΑΕ ΑΕΚ εξέδωσε ανακοίνωση ενόψει του ματς στο Αιγάλεω

Ύπνος: Ψυχολόγος αποκαλύπτει τον πραγματικό λόγο που μας ξυπνάει ο πρωινός καφές – Δεν είναι μόνο η καφεΐνη

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 16/9/2025: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

Άγριο επεισόδιο στον Κορυδαλλό: Διανομέας δάγκωσε και έκοψε το δάχτυλο οδηγού για… μία θέση πάρκινγκ – Δείτε βίντεο

H FIBA αποθέωσε τον Αντετοκούνμπο με ένα βίντεο 9 λεπτών - Όσα έκανε στο Eurobasket

Toyota Podas: 11 Χρόνια Αξιοπιστίας και Καινοτομίας στα Ιωάννινα

Τζόκερ: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν περισσότερα από 1.600.000 ευρώ

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Τάτσης Άγγελος - Τζίμα Αριστέα - Οδοντοτεχνικό Εργαστήριο
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save