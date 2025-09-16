Ο Φάμελλος στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι – «Απάνθρωπη η άρνηση του αιτήματος εκταφής»

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετέφερε τη στήριξη στους γονείς

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι, πατέρα του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, ο οποίος έχει ξεκινήσει απεργία πείνας ζητώντας να του δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του.

«Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα», τονίζει σε ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους, που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», υπογραμμίζει.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετέφερε στον Πάνο Ρούτσι τη στήριξη όλων των στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύθηκε ότι την Πέμπτη στην Ολομέλεια «θα μιλήσω και εκ μέρους όλων των γονιών που διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια για το έγκλημα».

