CrediaBank: Αποκτά το 70% της HSBC Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ με προοπτική ανάπτυξης

Στα 200 εκατ. ευρώ διαμορφώνεται το τίμημα για την εξαγορά της HSBC Malta από την CrediaBank, με την προσφορά προς τους μετόχους μειοψηφίας να ανέρχεται στα 1,44 ευρώ ανά μετοχή. Η εξέλιξη επιβεβαιώθηκε μέσω ανακοίνωσης της HSBC και στη συνέχεια από την CrediaBank.

Η HSBC ανέφερε ότι υπεγράφη «συμφωνία προαιρετικής πώλησης (put option)» μεταξύ της HSBC Continental Europe (HBCE) και της CrediaBank για την πώληση ποσοστού 70,03% της HSBC Bank Malta έναντι 200 εκατ. ευρώ, με τιμή ανά μετοχή 0,793 ευρώ. Δημοσίευμα των Times of Malta επισημαίνει ότι το ποσό είναι κοντά στα 204 εκατ. ευρώ, όσα είχε καταβάλει η HSBC Continental Europe σε εσωτερική συναλλαγή το 2022, αλλά χαμηλότερο σε σχέση με προηγούμενες προτάσεις που τελικά δεν προχώρησαν.

Το προηγούμενο έτος η HSBC Malta είχε κέρδη προ φόρων 154,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο πρώτο εξάμηνο του 2025 τα κέρδη ανήλθαν σε 58,7 εκατ. ευρώ. Η συμφωνία θα χρειαστεί εγκρίσεις από τη MFSA, την Τράπεζα της Ελλάδος και την ΕΚΤ, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2026.

Η CrediaBank δεσμεύθηκε να διατηρήσει όλους τους εργαζόμενους της HSBC Malta «με ουσιαστικά ίδιους όρους» για τουλάχιστον δύο χρόνια μετά την πώληση, ενώ η τράπεζα θα παραμείνει εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Μάλτας και θα συνεχίσει να διανέμει μερίσματα.

Η συναλλαγή αποτιμάται σε 0,48 φορές την ενσώματη λογιστική αξία (P/TBV), με ημερομηνία αναφοράς το πρώτο εξάμηνο 2025, και θεωρείται ουδέτερη για τους εποπτικούς δείκτες της CrediaBank. Η χρηματοδότηση θα γίνει από ίδια κεφάλαια και διαθέσιμη ρευστότητα.

Η HSBC Malta, δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, εξυπηρετεί πάνω από 200.000 πελάτες με τραπεζικά και ασφαλιστικά προϊόντα, ενώ διαθέτει ενεργητικό ύψους 7,9 δισ. ευρώ, καταθέσεις 6,2 δισ. ευρώ και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 στο 22,5%.

Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η CrediaBank θα διπλασιάσει το ενεργητικό της, δημιουργώντας έναν όμιλο με άνω των 15 δισ. ευρώ ενεργητικό, 12 δισ. ευρώ καταθέσεις και 400.000 πελάτες σε Ελλάδα και Μάλτα. Ο συνδυασμός των δύο χαρτοφυλακίων αναμένεται να ενισχύσει τη διαφοροποίηση, ενώ η δραστηριότητα στη Μάλτα θα προσθέσει νέες δυνατότητες σε λιανική τραπεζική, ΜΜΕ, ασφάλειες και διαχείριση περιουσίας.

Η συναλλαγή ενεργοποιεί υποχρέωση δημόσιας πρότασης προς τους μετόχους μειοψηφίας της HSBC Malta, με τιμή 1,44 ευρώ ανά μετοχή, βάσει του κανόνα της «δίκαιης τιμής» που ορίζει η MFSA.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της CrediaBank, Ελένη Βρεττού, δήλωσε: «Η ένταξη της HSBC Malta στον όμιλό μας αποτελεί σημαντικό ορόσημο. Διακρίνουμε ευκαιρίες δημιουργίας υπεραξίας και δεσμευόμαστε να επενδύσουμε περαιτέρω στη Μάλτα, με στόχο την ανάπτυξη προς όφελος πελατών, μετόχων και εργαζομένων».

Χατζηδάκης: Σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο και την ελληνική οικονομία

«Καλό νέο» χαρακτηρίζει, σε δήλωσή του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, την επίσημη ανακοίνωση της Credia Bank για την εξαγορά της HSBC Μάλτας.

Και είναι, όπως εξειδικεύει, «ένα καλό νέο για το τραπεζικό σύστημα, ένα καλό νέο για το Ελληνικό Δημόσιο. Για το τραπεζικό σύστημα, διότι με την ενίσχυση του πέμπτου πυλώνα ενισχύεται ο ανταγωνισμός. Για το Ελληνικό Δημόσιο, διότι με την άνοδο της τιμής της μετοχής της τράπεζας, η συμμετοχή του έχει εξασφαλιστεί πλήρως. Σε περίπτωση, δηλαδή, που το Δημόσιο αποφάσιζε, θεωρητικά, να πουλήσει, θα έπαιρνε πίσω παραπάνω από το σύνολο των χρημάτων που είχε βάλει. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, είναι και μια δικαίωση για την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη η οποία στήριξε την προσπάθεια διάσωσης της Τράπεζας Αττικής. Ήμουν αρμόδιος Υπουργός όταν φέραμε νομοσχέδιο για την υπέρβαση των ζητημάτων που αντιμετώπιζε η Τράπεζα και θυμάμαι τις έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Τα αποτελέσματα μέχρι τώρα δείχνουν καθαρά ότι έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον!», σημειώνει κλείνοντας.

