Με στρατιωτική στολή ο Πούτιν στις ασκήσεις «Zapad 2025» – Η επίδειξη ισχύος και το «μήνυμα» της «παραλλαγής»

Σε επίδειξη ισχύος προχώρησε σήμερα ο Βλαντιμίρ Πούτινο οποίος, φόρεσε στρατιωτική στολή και επισκέφθηκε το κέντρο εκπαίδευσης Mulino, όπου παρακολούθησε την πρόοδο του κύριου σταδίου των ασκήσεων Zapad-2025.

«Ζητώ από τον Υπουργό Άμυνας να αναφέρει την ετοιμότητα των στρατευμάτων να διεξάγουν το τελικό μέρος των ασκήσεων και, φυσικά, εύχομαι σε όλους καλή τύχη», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ ανέφερε ότι ο ρωσικός και ο λευκορωσικός στρατός άρχισαν να διεξάγουν την κοινή στρατηγική άσκηση Zapad-2025 στο πλαίσιο της προγραμματισμένης εκπαίδευσης των ενόπλων δυνάμεων από τις 9:00 π.μ. στις 12 Σεπτεμβρίου.

Στόχος των ασκήσεων είναι η προετοιμασία για την προστασία του «Ενωσιακού Κράτους» Ρωσίας–Λευκορωσίας από οποιαδήποτε επιθετικότητα.

Τα σχέδια για τις ασκήσεις βασίζονται στην εμπειρία που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των κοινών στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δέκα χιλιάδες συστήματα όπλων και σύγχρονο εξοπλισμό που χρησιμοποιείται σε πολεμικές επιχειρήσεις.

Οι ασκήσεις λαμβάνουν χώρα σε 41 πεδία εκπαίδευσης, με 100.000 στρατιώτες να συμμετέχουν σε αυτές.

Ο Πούτιν ευχαρίστησε τους εκπροσώπους του στρατιωτικού-διπλωματικού σώματος και τους ξένους παρατηρητές. Εξέτασε επίσης δείγματα όπλων, ειδικού και στρατιωτικού εξοπλισμού. Συνολικά, στην έκθεση παρουσιάζονται περισσότερα από 400 δείγματα, 125 από τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη στον πόλεμο στην Ουκρανία, 194 υποβάλλονται σε δοκιμές μάχης και 86 πειραματικά.

Στον αρχηγό του ρωσικού κράτους παρουσιάστηκαν τα μέσα ανίχνευσης και καταστροφής UAV, σταθμών ραντάρ, όλων των τύπων συστημάτων αεράμυνας που χρησιμοποιούνται. Επιπλέον, στην έκθεση παρουσιάστηκε εξοπλισμός για κινητές ομάδες πυρός και θέσεις εναέριας επιτήρησης: λειόκαννα όπλα, οπτικοηλεκτρονικός εξοπλισμός αναγνώρισης, φορητά όπλα.

Οι στρατηγικές ασκήσεις “Zapad-2025” διεξάγονται από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Στόχος τους είναι να δοκιμάσουν τις δυνατότητες των δύο χωρών για διασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας του «Ενωσιακού κράτους», την ετοιμότητά τους να αποκρούσουν πιθανή επιθετικότητα.

Στο μήνυμα που στέλνουν Ρωσία και Λευκορωσία στην Ευρώπη, με τις κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο Μπορίσοβο, αναφέρθηκε χθες σε δημοσίευμά του του το BBC, τονίζοντας ότι πρόκειται για επίδειξη ισχύος, ενώ οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ανησυχούν, λόγω και των πρόσφατων εντάσεων με την Πολωνία και τη Λευκορωσία.

Όπως γράφει το βρετανικό δίκτυο, σε ένα μεγάλο πεδίο περίπου 72 χιλιόμετρα έξω από το Μινσκ, η εικόνα θυμίζει πραγματική μάχη. Βομβαρδιστικά Sukhoi-34 ρίχνουν κατευθυνόμενες βόμβες, οι εκρήξεις συγκλονίζουν την περιοχή και σύννεφα καπνού υψώνονται στον ουρανό. Ελικόπτερα μάχης ενισχύουν την επίθεση, ενώ drones παρακολούθησης καταγράφουν την καταστροφή.

Ωστόσο, όλα αυτά είναι μέρος των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων Ρωσίας–Λευκορωσίας στο εκπαιδευτικό κέντρο του Μπορίσοβο, στο πλαίσιο των γυμνασίων «Zapad-2025» («Δύση 2025»), που διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια. Φέτος συμμετέχουν λιγότερα στρατεύματα σε σχέση με το 2022, όταν είχαν λάβει μέρος 200.000 στρατιώτες. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, δεν παύει να φαντάζει σαν επίδειξη δύναμης με αποδέκτη την Ευρώπη.

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα και το Μινσκ υιοθετούν μια υπεύθυνη προσέγγιση σε θέματα που αφορούν την πιθανή χρήση πυρηνικών όπλων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Η Ρωσία και η Λευκορωσία ολοκληρώνουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις, με την κωδική ονομασία Zapad (Δύση), λέγοντας ότι στοχεύουν στη δοκιμή της ετοιμότητας για μάχη και της αμυντικής ικανότητας, αν και έχουν εγείρει ανησυχίες μεταξύ των γειτονικών χωρών καθώς συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τον ρωσικό στρατό να προελαύνει σε όλα τα μέτωπα.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο δήλωσε ότι οι ασκήσεις περιλαμβάνουν δοκιμές για την εκτόξευση ρωσικών τακτικών πυρηνικών όπλων, καθώς και σχεδιασμό για την πιθανή χρήση του υπερηχητικού πυραύλου Oreshnik της Ρωσίας.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, χαρακτήρισε τα «Zapad-2025» «εξαιρετικά επιθετικά», ενώ η Βαρσοβία προχώρησε στο κλείσιμο των συνόρων με τη Λευκορωσία πριν την έναρξη των ασκήσεων, προκαλώντας οξύτατη αντίδραση από το Μινσκ.

Η άσκηση διεξάγεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην Ανατολική Ευρώπη. Τις τελευταίες ημέρες, Πολωνία και Ρουμανία κατήγγειλαν παραβιάσεις του εναέριου χώρου τους από ρωσικά drones, προκαλώντας την κινητοποίηση του ΝΑΤΟ. Στην Ευρώπη επικρατεί διάχυτη ανησυχία πως πρόκειται για σκόπιμες ενέργειες με στόχο να δοκιμαστεί η ενότητα της Δύσης και της Συμμαχίας.

Η απόφαση του Μινσκ να καλέσει διεθνή μέσα ενημέρωσης στις ασκήσεις μπορεί να ερμηνευθεί ως κίνηση διαφάνειας. Ωστόσο, το μήνυμα που εκπέμπεται μέσα από τις εκρήξεις και τα πυρά είναι πιθανό να απευθύνεται πρωτίστως προς την Ευρώπη: «Δείτε την ισχύ μας – μια αντιπαράθεση με τη Μόσχα δεν είναι προς το συμφέρον σας», καταλήγει το δημοσίευμα του BBC.

