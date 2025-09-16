Υπό έλεγχο η φωτιά σε προαύλιο εταιρείας στην περιοχή του Ρέντη

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντη, στον Πειραιά. Μετά από μία ώρα η φωτιά ήταν σε ύφεση χωρίς ενεργή εστία. Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας […]

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή του Ρέντη, στον Πειραιά. Μετά από μία ώρα η φωτιά ήταν σε ύφεση χωρίς ενεργή εστία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η πυρκαγιά ξέσπασε σε υπαίθριο χώρο εταιρείας και καίει λάστιχα, παλέτες, κοντέινερ και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα. Λόγω της φωτιάς και της επιχείρησης της Πυροσβεστικής, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Στρ, Μακρυγιάννη, από το ύψος της Θηβών.  Η πυρκαγιά καίει δίπλα σε πολυκατοικίες και καταστήματα ενώ ακούγονται συνεχώς εκρήξεις.

