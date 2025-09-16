«Ένα λιοντάρι έφυγε» – Το αντίο της Μέριλ Στριπ στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ – Μηνύματα από Τζέιν Φόντα και Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου

Φόρο τιμής στον εμβληματικό ηθοποιό και σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ρέντφορντ που πέθανε σε ηλικία 89 ετών αποτίουν φίλοι και συνάδελφοί του.

Με τον θάνατο του ειδώλου του αμερικανικού κινηματογράφου Ρόμπερτ Ρέντφορντ σε ηλικία 89 ετών σήμερα, «”έφυγε” ένα από τα λιοντάρια», δήλωσε η Μέριλ Στριπ, η συμπρωταγωνίστριά του στην ταινία “Out of Africa” (1985), σε ένα δελτίο Τύπου που έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Meryl Streep pays tribute to Robert Redford:

“One of the lions has passed. Rest in peace my lovely friend.” pic.twitter.com/47A6YDLWW9

— cinesthetic. (@TheCinesthetic) September 16, 2025

«Αναπαύσου εν ειρήνη, αγαπημένε μου φίλε», συμπλήρωσε η Αμερικανίδα ηθοποιός, ηλικίας 76 ετών.

Από την πλευρά της, η ηθοποιός Τζέιν Φόντα απέτισε σήμερα φόρο τιμής στη μνήμη του Ρόμπερτ Ρέντφορντ, «ενός θαυμάσιου ανθρώπου από κάθε άποψη», ο οποίος «ενσάρκωνε μια Αμερική για την οποία εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Jane Fonda (87 años), sobre Robert Redford: "Me enamoraba de él cada vez que compartíamos una película. Cuando pasaba un día sin hablarme, me lo tomaba como algo personal" https://t.co/CRfTwmi3vt

— Revista Clara (@revistaclara) September 16, 2025

«Ήταν σαν κεραυνός εν αιθρία σήμερα το πρωί μόλις διάβασα ότι ο Μπομπ «έφυγε». Δεν μπορώ να σταματήσω να κλαίω», περιέγραψε η ίδια, που μοιράστηκε τους προοδευτικούς αγώνες του Αμερικανού ηθοποιού και σκηνοθέτη.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ χαιρέτισε τη μνήμη ενός «μεγάλου» του κινηματογράφου.

«Υπήρξαν χρόνια που δεν υπήρχε κανένας καλύτερος», δήλωσε ο Τραμπ προτού αναχωρήσει για επίσημη επίσκεψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

NOW: "Robert Redford was great … He had a series of years … there was nobody better."

President Trump reacts to the death of Hollywood legend Robert Redford, saying "there was a time he was the hottest." pic.twitter.com/NKFq9x5e9X

— Fox News (@FoxNews) September 16, 2025

