Αιγάλεω: Βίντεο-ντοκουμέντο από τη σεξουαλική επίθεση Σύρου σε 17χρονη – Του φώναζε να φύγει

Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών βρίσκεται ένας 32χρονος συριακής καταγωγής

Ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών βρίσκεται ένας 32χρονος συριακής καταγωγής, ο οποίος το μεσημέρι της Δευτέρας (15/9) φέρεται να παρενόχλησε σεξουαλικά και να άσκησε σωματική βία σε δύο νεαρές κοπέλες 14 και 17 ετών, καθώς και σε μια 58χρονη γυναίκα, στην περιοχή του Αιγάλεω.

Σε βάρος του 32χρονου, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ έπειτα και από την παρέμβαση δύο πολιτών, έχει σχηματιστεί δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, απειλή, απλή σωματική βλάβη και εξύβριση, αφού αναγνωρίστηκε από τα θύματά του.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο συλληφθείς είναι σεσημασμένος, καθώς έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υπόθεση κακουργηματικού χαρακτήρα και τελεί ελεύθερος υπό τον περιοριστικό όρο της παρουσίας κάθε δύο μήνες, σε Α.Τ. της περιοχής που διαμένει.

Μάλιστα, οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο 32χρονος βρίσκεται παρανόμως στη χώρα, ωστόσο δεν έχει γίνει γνωστό αν είχαν κινηθεί διαδικασίες απέλασής του.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο συλληφθείς, σύμφωνα με καταθέσεις μαρτύρων, πλησίασε το μεσημέρι της Δευτέρας μια 14χρονη την οποία αγκάλιασε, έριξε στο έδαφος και στη συνέχεια διέφυγε.

Παρόμοια τακτική ακολούθησε λίγο αργότερα, όταν σε παρακείμενη οδό άρπαξε από πίσω μια 58χρονη, αρπάζοντάς της το χέρι και έπειτα φύσηξε στο αυτί της.

Στη συνέχεια, μπήκε σε μια πολυκατοικία επί της οδού Μαρμαρά που βρισκόταν η 17χρονη, όπου προσπάθησε να κατεβάσει το παντελόνι του, ενώ η ανήλικη του ζητούσε να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον 32χρονο ακινητοποίησαν ένας 30χρονος μαζί με τον 20χρονο ξάδερφο της 17χρονης.

Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που προχώρησαν στη σύλληψή του.

Διαβάστε επίσης:

Νέα μαρτυρία για τους πρόσφυγες στη Γαύδο – Δεν τους διώξαμε, τους στείλαμε στο λιμάνι

Λάρισα: Ελεύθερος ο 13χρονος που είχε συλληφθεί για πορνογραφία ανηλίκων με τεχνητή νοημοσύνη (video)

Άγρια επίθεση σε 26χρονη στον Κορυδαλλό: «Τσαντάκιας» την γρονθοκόπησε και της πήρε το πορτοφόλι (video)