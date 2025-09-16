Έντονη ανησυχία από τους ψυχολόγους για ιδιωτικά ΙΕΚ που θα δίνουν πτυχία εκτός πανεπιστημίων

Τι αναφέρει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία

Την έντονη ανησυχία της  εκφράζει  η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία μετά την πρόσφατη ανακοίνωση Ιδιωτικού ΙΕΚ σχετικά με την ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας».

Η χρήση του όρου Ψυχολογία από μη πανεπιστημιακούς φορείς παραπλανά το κοινό και απαξιώνει την επιστημονική ταυτότητα του κλάδου, τονίζει η Ελληνική Ψυχολογική Εταιρεία (ΕΛΨΕ) σε σημερινή της ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Ιδιαίτερα, ο όρος «Συμβουλευτική Ψυχολογία» αποτελεί επιστημονικό κλάδο της Ψυχολογίας που διδάσκεται μόνο σε πανεπιστημιακό επίπεδο, στο πλαίσιο ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εξειδίκευσης.».

Η ΕΛΨΕ υπενθυμίζει ότι ο τίτλος «Ψυχολόγος» απονέμεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους πανεπιστημιακών τμημάτων Ψυχολογίας (Ελλάδας ή εξωτερικού) και αποφοίτους αναγνωρισμένων κολλεγίων, οι οποίοι διαθέτουν άδεια άσκησης επαγγέλματος.

«Η συγκεκριμένη υπόθεση αναδεικνύει το θεσμικό κενό που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας» επισημαίνει η ΕΛΨΕ και καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στη δημιουργία του ΝΠΔΔ Ψυχολόγων που θα διασφαλίσει την ποιότητα της εκπαίδευσης, την επαγγελματική ταυτότητα και την προστασία της κοινωνίας.

