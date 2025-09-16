Μάρκος Σεφερλής: «Αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ» (Video)

«Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες»

Τα σχέδιά του για το τηλεοπτικό του μέλλον αποκάλυψε ο Μάρκος Σεφερλής ο οποίος καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας του με τον ΣΚΑΪ.

Αν και επρόκειτο να συνεχίσει στον ΣΚΑΪ αυτή τη σεζόν και μάλιστα με δυο πρότζεκτ, ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι αποφάσισε να μη συνεχίσει τη συνεργασία του με τον σταθμό.

«Έχω καταλάβει ότι ο κόσμος θέλει από μένα κωμωδία, θέλει γέλιο και όταν λέμε κωμωδία, να είναι κωμωδία. Αυτή που γελάς κάθε πέντε δευτερόλεπτα. Γιατί πολλοί βαπτίζουν κωμωδία μια σειρά και δεν είναι γιατί έχει γέλιο, απλά λένε ότι είναι κωμωδία. Επειδή τόσα χρόνια υπερασπίζομαι και υπηρετώ την κωμωδία, αυτό θέλει και ο κόσμος από μένα, αποφάσισα να μην ανανεώσω τη συνεργασία μου με τον ΣΚΑΪ.

Τους έστειλα ένα μέιλ, τους ευχαρίστησα για τα δυο αυτά υπέροχα χρόνια και τους είπα απλά ότι επιθυμία μου είναι να μην ανανεώσουμε. Μιλάγαμε για ένα σόου, απλά τα ‘βαλα κάτω, σκέφτηκα και είπα ότι θέλω να κάνω άλλα πράγματα πλέον. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι στην τηλεόραση για να είμαι. Τους έγραψα ότι για καθαρά προσωπικούς λόγους θέλω να κάνω κωμωδία.

Αυτή τη στιγμή συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι και είμαι σε τελικές κουβέντες. Ήδη δηλαδή μιλάω με ένα μεγάλο κανάλι και θα δώσω όλες τις παραστάσεις μου και οποιοδήποτε νέο πρότζεκτ ετοιμάσω, θα το προορίσω γι’ αυτό. Θέλω να κάνω πια κωμωδίες, είτε σειρές είτε τηλεταινίες, και να της δίνω μετά για προβολή.

Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία του “εγκρίναμε αυτό το σίριαλ, “παιξ’ το την τάδε μέρα και ώρα”, “να εγκρίνουμε κοστολόγιο”. Θέλω να το κάνω όπως με τα θεατρικά μου, που γυρίζω τις παραστάσεις μου και μετά τις δίνω για προβολή» ανέφερε μεταξύ άλλων.

