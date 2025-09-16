Μελέτη-σοκ για τον μύκητα Candida auris στο ΠΓΝ Πατρών: Σκοτώνει το 87.23% των βαρέων πασχόντων

Τον κώδωνα του κίνδυνου για τον μύκητα Candida auris κρούει στο υπουργείο Υγείας, νέα μελέτη που καταγράφει θνησιμότητα έως και 87,23% σε ασθενείς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών

Η έρευνα της επιστημονικής ομάδας με επικεφαλής την αναπληρώτρια καθηγήτρια Λοιμωξιολογίας Καρολίνα Ακινόσογλου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ Ιανουαρίου 2019 και Ιουνίου 2024 σε 96 ενήλικες με λοιμώξεις αίματος, και αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς.

Η μελέτη και τα ευρήματα

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι ασθενείς με Candida auris και συν λοίμωξη από πολυανθεκτικά βακτήρια παρουσίασαν πολύ υψηλότερη θνησιμότητα σε σχέση με όσους δεν είχαν συν-λοίμωξη (87,23% έναντι 61,22%).

Σημαντικός παράγοντας που σχετίζεται με τη βαριά κλινική εικόνα ήταν η χρήση κεντρικού φλεβικού καθετήρα, ενώ η μηχανική υποστήριξη αναπνοής φάνηκε επίσης να αυξάνει τον κίνδυνο, σύμφωνα με όσα δημοσίευσε το τοπικό μέσο pelop.gr.

Σημειώνεται ότι 96 ασθενείς συμμετείχαν στη μελέτη στο ΠΓΝΠ (Ιανουάριος 2019 – Ιούνιος 2024). Διαπιστώθηκαν p = 0,007: Στατιστική σημαντικότητα για τη διαφορά θνησιμότητας και p = 0,030:

Συσχέτιση συν-λοίμωξης MDR με κεντρικό φλεβικό καθετήρα.

Το διάστημα επιτήρησης του μύκητα είναι 12 χρόνια σε 10 νοσοκομεία της Ελλάδα που έχει εντοπιστεί ο μύκητας και αυτά είναι:

-Ευαγγελισμός,

-Άγιος Σάββας,

-Τα Παίδων «Αγία Σοφία» και Αγλαΐα Κυριακού,

– Αττικόν,

-Παπαγεωργίου

-Και τα Πανεπιστημιακά Νοσηλευτικά Ιδρύματα: Αλεξανδρούπολης Λάρισας, Πάτρας, ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου.

Αξίζει να τονισθεί ότι η επιστημονική ομάδα της Πάτρας είχε ήδη κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, πριν την πρόσφατη ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC).

Υπενθυμίζεται ότι η έκθεση αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Ελλάδα καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη συχνότητα κρουσμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 852 περιστατικά την τελευταία δεκαετία, πίσω μόνο από την Ισπανία.

Το 2023, στην Ευρώπη δηλώθηκαν 1.346 κρούσματα, αριθμός ρεκόρ από την πρώτη εμφάνιση του μύκητα το 2014.

Ανησυχητικό είναι επίσης το γεγονός ότι στην Ευρώπη διαπιστώνεται αύξηση 67% από το προηγούμενο έτος.

Υπολογίζονται περισσότερα από 4.000 κρούσματα, συνολικά καταγεγραμμένα στην Ευρώπη από το 2014.

Επιτακτική ανάγκη για πρόληψη

Σύμφωνα με τους επιστήμες η μετάδοση του μύκητα γίνεται εύκολα από ασθενή σε ασθενή χωρίς την τήρηση κανόνων απολύμανσης, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο για τα νοσοκομεία.

Η καθηγήτρια Καρολίνα Ακινόσογλου τόνισε πως ο Candida auris:

– εμφανίζει αντοχή στα αντιμηκυτιασικά φάρμακα π.χ αντιβίωση -επιβιώνει στις επιφάνειες

– δύσκολα απομακρύνεται.

Για όλους τους παραπάνω λόγους η εφαρμογή αυστηρών πρωτοκόλλων υγιεινής, επιτήρησης και πρόληψης αποτελεί μονόδρομο για τον περιορισμό της εξάπλωσης.

