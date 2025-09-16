Πανεπιστήμιο στην Ηγουμενίτσα: “Εχθρική” προς την Πρυτανική Αρχή και η Περιφέρεια Ηπείρου
Συνεχίζεται η ασφαλτόστρωση στον δρόμο Μονολίθι – Πλατανουσά – Δαφνωτή από την Περιφέρεια Ηπείρου
Συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ζαγορίου
Ιωάννινα: ΚΚΕ και ΚΝΕ καταγγέλλουν την αποφυλάκιση του αρχηγού της Χρυσής Αυγής
Ανδρέας Λοβέρδος: Προσχωρεί στη Νέα Δημοκρατία – Αναμένεται συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη
Συγκροτείται επιτροπή προστασίας της λαϊκής στέγης στα Ιωάννινα – Πρώτο ραντεβού ενάντια σε πλειστηριασμό
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Νοσηλεύτρια έσωσε γυναίκα σε ξενοδοχείο στην Κέρκυρα
Αντιδράσεις για τις επιλογές σε θέσεις ευθύνης στο ΠΓΝΙ – Προϊστάμενοι χωρίς εμπειρία σε κρίσιμες κλινικές
Γιγαντιαία επιχείρηση στις φυλακές Ιωαννίνων – Ναρκωτικά σε ψυγείο κελιού
ΠΑΣ Γιάννινα WBC – Διάθεση εισιτηρίων για τον ευρωπαϊκό αγώνα με την Γκερνίκα Μπισκάια

Εμφάνιση – έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

Prince Harry and Meghan will feature in the trailer for Disneyland’s 70th anniversary celebration. pic.twitter.com/nS8KKQE2we

— 𝑺𝒖𝒔𝒔𝒆𝒙 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒔 (@SussexEvent) September 15, 2025

«Το “Disneyland Resort” έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Το αφιέρωμα τιμά τους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στην ύπαρξη του υπέροχου κόσμου της Disneyland και αποκαλύπτει σπάνιες πληροφορίες από τον Μπομπ Γκαρ πρώην στέλεχος της Disney Imagineer (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Walt Disney Company, υπεύθυνο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεματικών πάρκων και αξιοθέατων της Disney) που ήταν εκεί την ημέρα των εγκαινίων, αναλογιζόμενος τη συνεργασία του δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ABC.

topontiki.gr


Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου: Live η συνεδρίαση λογοδοσίας

Απαραίτητο ένα “Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης” για το Δήμο Ζηρού!

Το 24% των Ελλήνων χωρίς πρόσβαση σε αναγκαία περίθαλψη

Σε ισχύ η διεθνής συμφωνία για τον περιορισμό της υπεραλίευσης – Τέλος στις επιδοτήσεις που απειλούν τα ιχθυαποθέματα

Ισπανία: Ακύρωση συμβολαίου 700 εκατ. ευρώ για αγορά ισραηλινών όπλων

Ο Ντ. Τραμπ διαβεβαίωσε πως το Ισραήλ δεν θα πλήξει ξανά το Κατάρ

Απάντηση του «Κοινού των Ηπειρωτών» στη ΛΑΣΥ: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν διοικεί τον Δήμο Ιωαννιτών»

Σοβαρό τροχαίο στη Μεσογείων – Μηχανή παρέσυρε πεζό

Ντούσαν Ίβκοβιτς: Δεν τον ξέχασαν Ολυμπιακός και Πανιώνιος (ΦΩΤΟ)

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 16/9/2025

Ισραήλ: Θα κινητοποιήσει συνολικά 130.000 για τις επιχειρήσεις στη Γάζα – Οι IDF αναμένουν 2.500 μαχητές της Χαμάς στην είσοδο της πόλης

Τροχαίο στη Μεσογείων: Μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό

Αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος»: Οδηγός ταξί απείλησε με μαχαίρι συνάδελφό του για μία κούρσα

Με επιτυχία η 2η ημερίδα του ΠΓΝΙ για την ασφάλεια νεογνών και παιδιών

Οδηγός ταξί έβγαλε μαχαίρι σε συνάδελφό του για τις κούρσες από και προς το αεροδρόμιο

Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για Υεμένη: Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η χώρα

Maestro: Δύο γνωστά πρόσωπα εισβάλλουν στον 4ο κύκλο της σειράς

Φλωρίδης: Κάποιοι επιχειρούν να μην κλείσει η δικογραφία για τα Τέμπη διότι γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης

Οργισμένη ανακοίνωση Ryanair κατά του υπουργού Χρήστου Δήμα: «Είναι ο απόλυτα υπεύθυνος για τις καθυστερήσεις»

«Πράσινο φως» για την πώληση του «Σαν Σίρο»! (ΦΩΤΟ)

