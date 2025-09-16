Εμφάνιση – έκπληξη του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν στο ντοκιμαντέρ για τα 70 χρόνια της Disneyland

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ έκαναν μια απροσδόκητη εμφάνιση σε ντοκιμαντέρ με το οποίο γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Disneyland.

Το βασιλικό ζεύγος μαζί με πολλούς διάσημους πρωταγωνιστούν σε τρέιλερ για το αφιέρωμα του ABC «The Happiest Story on Earth: 70 Years of Disneyland» το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 21 Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ.

Στο τρέιλερ, ο πρίγκιπας Χάρι λέει ότι το Space Mountain ήταν «ένα από τα αγαπημένα του» και η Μέγκαν παρεμβαίνει και αναφέρει ότι «εξακολουθεί να είναι ένα από τα αγαπημένα σου παιχνίδια».

Άλλοι θαυμαστές του θεματικού πάρκου που θα συμμετάσχουν στο ντοκιμαντέρ είναι οι Νιλ Πάτρικ Χάρις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζον Φαβρό, Πάτρικ Γουόρμπερτον και Τίφανι Χάντις.

Prince Harry and Meghan will feature in the trailer for Disneyland’s 70th anniversary celebration. pic.twitter.com/nS8KKQE2we — 𝑺𝒖𝒔𝒔𝒆𝒙 𝑪𝒐𝒎𝒎𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚 𝑬𝒗𝒆𝒏𝒕𝒔 (@SussexEvent) September 15, 2025

«Το “Disneyland Resort” έχει μαγέψει επισκέπτες όλων των ηλικιών από κοντά και μακριά. Οι θεατές θα ακούσουν αναμνήσεις για τις επισκέψεις των παιδικών τους χρόνων στο πάρκο από μερικούς από τους μεγαλύτερους θαυμαστές της Disney, σχόλια από τον διευθύνοντα σύμβουλο της Walt Disney Company, Μπομπ Άιγκερ σχετικά με το τι επιφυλάσσει το μέλλον για το Disneyland Resort και ένα αποκλειστικό μήνυμα από τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν, δούκισσα του Σάσεξ, για το τι σημαίνει το πάρκο για τους ίδιους και την οικογένειά τους.

Το αφιέρωμα τιμά τους αμέτρητους δημιουργούς που συνέβαλαν στην ύπαρξη του υπέροχου κόσμου της Disneyland και αποκαλύπτει σπάνιες πληροφορίες από τον Μπομπ Γκαρ πρώην στέλεχος της Disney Imagineer (τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της Walt Disney Company, υπεύθυνο για τη δημιουργία, τον σχεδιασμό και την κατασκευή θεματικών πάρκων και αξιοθέατων της Disney) που ήταν εκεί την ημέρα των εγκαινίων, αναλογιζόμενος τη συνεργασία του δίπλα στον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ» αναφέρεται σε ανακοίνωση του ABC.

