Στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για υποβολές αιτήσεων για λίγες ημέρες

Από σήμερα έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα

Από σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα για υποβολή αιτήσεων για το στεγαστικό επίδομα της σεζόν 2024-2025.

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται την ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος https://stegastiko.minedu.gov.gr, προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους.

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αιτούντες θα χρησιμοποιήσουν το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό (password) που τους χορηγήθηκε από την Α.Α.Δ.Ε. για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του TAXISnet.

