Novartis: Στο στόχαστρο Σαμαρά οι Τσίπρας και Μητσοτάκης – Μήνυμα για τις διαθέσεις του πρώην πρωθυπουργού

Είναι προφανές ότι η σύγκρουση Σαμαρά-Τσίπρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό θα θυμίσει εντόνως τα χρόνια των μνημονίων.

Όσοι διάβασαν χθες το πρωί την ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την δικαστική απόφαση κατά των προστατευόμενων μαρτύρων στην υπόθεση Novartis, τους οποίους σε δική του ανάρτηση ο Ευάγγελος Βενιζέλος χαρακτήρισε επισήμως ψευδομάρτυρες, κατάλαβαν ότι η φράση του πρώην πρωθυπουργού «θα τους πάω μέχρι τέλους» που είχε πει όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μαζί με άλλα εννέα πολιτικά πρόσωπα θέλησε να τους παραπέμψει σε προανακριτική επιτροπή, επικαιροποιήθηκε.

Με την πρώτη ανάγνωση της ανάρτησης του του πρώην πρωθυπουργού αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι βάζει εκ νέου στο στόχαστρο του τον Αλέξη Τσίπρα και άλλους υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ αφού αναφέρεται στην ανάγκη να αποκαλυφθούν αυτοί που ενορχήστρωσαν και σκηνοθέτησαν ως ηθικοί αυτουργοί τη σκευωρία Novartis.

Και μπορεί οποιοσδήποτε εύκολα να φανταστεί τι θα συμβεί αν ο κύριος Σαμαράς είναι αρχηγός κόμματος το επόμενο διάστημα και ταυτοχρόνως αρχηγός κόμματος είναι και ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Η σύγκρουση των δύο θα είναι δεδομένη για την υπόθεση Novartis. Και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εκτός από τους δικούς του συντρόφους που φαίνεται πως θα βρει απέναντί του θα έχει να αντιμετωπίσει ακόμη ένα πολιτικό εχθρό ο οποίος θα τον κατηγορεί πως επιχείρησε να τον βάλει στη φυλακή χωρίς στοιχεία και αποδείξεις.

Είναι προφανές ότι η σύγκρουση Σαμαρά-Τσίπρα θα δημιουργήσει νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό θα θυμίσει εντόνως τα χρόνια των μνημονίων.

Και ενδεχομένως θα βοηθήσει και τη Νέα Δημοκρατία στο δικό της κοινό να κάνει πιο εύκολη την συσπείρωση των οπαδών της απέναντι στο rebranding του κυρίου Τσίπρα.

Όμως από μια προσεκτικότερη ανάγνωση της χθεσινής ανάρτησης του Αντώνη Σαμαρά, γίνεται κατανοητό ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν στοχεύει μόνο τον πολιτικό του αντίπαλο αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, αφού φαίνεται να χρεώνει στις αποφάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη το γεγονός ότι μέχρι τώρα δεν έχει αποδοθεί δικαιοσύνη, αφού δεν αποκαλύφθηκε η δράση του κ. Τσίπρα στην όλη σκευωρία.

Συνομιλητές του κ. Σαμαρά θυμίζουν ότι η κυβέρνηση άφησε στο απυρόβλητο τον πρώην πρωθυπουργό ελέγχοντας την υπόθεση Novartis και έστειλε στο ειδικό δικαστήριο μόνο τον τότε αναπληρωτή υπουργό Δικαιοσύνης Δημήτρη Παπαγγελόπουλο.

Μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός είχε επικρίνει πολλές φορές και τον περιορισμένο και πλημμελή τρόπο με τον οποίο έγινε η έρευνα για τις ευθύνες των προστατευμένων μαρτύρων στην υπόθεση.

Άλλωστε και η ανακοίνωση του Ευάγγελου Βενιζέλου για τον ίδιο θέμα αφήνει σαφείς αιχμές για τις ευθύνες της κυβέρνησης κάνοντας λόγο για μεγάλη καθυστέρηση στην απόδοση δικαιοσύνης όσον αφορά την δράση των ψευδομαρτύρων και προσθέτοντας για τον Αλέξη Τσίπρα ότι είναι θεσμικά ελλειμματικό και δυσάρεστο πως οι ενορχηστρωτές και τα πρώτα βιολιά της σκευωρίας έχουν διαφύγει του δικαστικού ελέγχου.

Οι αιχμές του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης είναι κάτι παραπάνω από εμφανής.

Και γίνεται κατανοητό ότι ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε αυτά που πιστεύει απολύτως και ο Αντώνης Σαμαράς και τα οποία με την πρώτη ευκαιρία θα πει στο επόμενο διάστημα επικρίνοντας την κυβέρνηση και προσωπικά τον πρωθυπουργό και για τους χειρισμούς του στο θέμα Novartis.

Ο κ. Σαμαράς δεν έκρυψε ποτέ ότι για την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα δεν επιθυμούσε την εφαρμογή της περίφημης ρήσης του Κωνσταντίνου Καραμανλή «έναν πρωθυπουργό δεν τον στέλνεις στο ειδικό δικαστήριο αλλά στο σπίτι του», που είχε πει για την περίπτωση του Ανδρέα Παπανδρέου και την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Κοσκωτά, αλλά την καθαρή διερεύνηση των οποίων ποινικών ευθυνών του εξού και η φράση θα τους πάω μέχρι τέλους.

Είναι προφανές λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα ο κ. Σαμαράς θα βάλει εκ νέου στο στόχαστρο του τον Αλέξη Τσίπρα αναζητώντας πια τις πολιτικές του ευθύνες για την υπόθεση Novartis αλλά και την κυβέρνηση για τον θεσμικά ελλειμματικό τρόπο όπως λέει κι ο Ευάγγελος Βενιζέλος με τον οποίο αντιμετώπισε την υπόθεση και τις όποιες πολιτικές και ποινικές ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.

