Τέμπη: Ο Φλωρίδης δικαιολογεί το κλείσιμο-εξπρές της δικογραφίας – Την άνοιξη η δίκη

Με τη φράση ότι «έχουν γίνει τα πάντα» ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, μιλώντας στο ΟΡΕΝ, προσπάθησε να δικαιολογήσει το κλείσιμο με… fast track διαδικασία της ανάκρισης για την τραγωδία των Τεμπών και την αποστολή της 70.000 σελίδων δικογραφίας στον εισαγγελέα Εφετών.

Ο Γ. Φλωρίδης είπε χαρακτηριστικά ότι «ο ανακριτής ολοκλήρωσε την ανάκριση και παρέδωσε τη δικογραφία στον εισαγγελέα Εφετών, ο οποίος τώρα πρέπει να ετοιμάσει την πρόταση για τη δίκη», επισημαίνοντας ότι «για να γίνει η δίκη χωρίς καθυστερήσεις, αφαιρέσαμε τη διαδικασία των δικαστικών συμβουλίων».

Συμπλήρωσε, δε, ότι «ο Εισαγγελέας έγραψε τη δική του πρόταση με βάση το ανακριτικό υλικό, 1.000 σελίδες, που είναι το κατηγορητήριο για 36 άτομα, το οποίο διαβιβάστηκε στον Προϊστάμενο Εισαγγελίας Εφετών προκειμένου να συμφωνήσει ή όχι. Αν συμφωνήσει, τότε θα οριστεί ημερομηνία για τη δίκη», προβλέποντας ότι η δίκη θα αρχίσει την άνοιξη του 2026.

Κατά τα λοιπά, ο υπουργός υποστήριξε ότι «κάποιοι προσπαθούσαν διαρκώς να μην κλείσει η δικογραφία γιατί γινόταν αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. […] Είχαμε και δικηγόρους, είχαμε και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή, μεταξύ αυτών και η κ. Κωνσταντοπούλου».

«Είχαμε μηνύσεις κατά του ανακριτή, αιτήσεις εξαιρέσεως κατά του ανακριτή –όλα αυτά αν γίνονταν δεκτά θα πήγαινε η υπόθεση πίσω. Αν άλλαζε ο ανακριτής θα πηγαίναμε άλλα δύο χρόνια πίσω και φυσικά κι άλλη δυνατότητα πολιτικής εκμετάλλευσης αυτού του τραγικού γεγονότος», συμπλήρωσε.

Επανέλαβε, δε, ότι έγινε «πολιτικό παιχνίδι πάνω σε μια εθνική τραγωδία, όμως η δικαιοσύνη έχει τις δικές της ράγες που κινείται και δεν δίνει σημασία σε αυτά. […] Όλη η δικαστική έρευνα επιχειρήθηκε να συκοφαντηθεί. Δεν υπάρχει αίτημα που να μην έχει εξεταστεί» και σημείωσε ότι «φαντάζομαι ότι οι συγγενείς των θυμάτων θα ήθελαν σε κάποια στιγμή να ξεκινήσει η δίκη. Στη δίκη αποδίδεται η δικαιοσύνή, όχι στα πεζοδρόμια».

