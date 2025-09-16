Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου

Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε!

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο είναι της Αγίας Ευφημίας, της Αγίας Λουντμίλας και της Αγίας Μελιτινής μάρτυρος.

Αυτό σημαίνει ότι γιορτάζουν όσοι έχουν τα ονόματα:

  • Ευφημία, Εύφημη, Εύφη, Ευφημούλα, Ευφούλα, Φούλα, Εύφημος *
  • Λουντμίλλα, Λουντμίλα
  • Μελιτινή, Μελιτίνη, Μελιτίνα, Μελίτη, Μελίτα, Μελίνα, Μελιτίνος *

☀ Ανατολή ήλιου: 07:07 – Δύση ήλιου: 19:31
🌘 Σελήνη 24.2 ημερών

