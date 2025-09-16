IndiGo και AEGEAN υπογράφουν στρατηγικό Μνημόνιο Συνεργασίας για πτήσεις κοινού κωδικού και ευρύτερη συνδεσιμότητα

Μέσω αυτής της συμφωνίας, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε εκτεταμένο δίκτυο προορισμών στην Ινδία και τη Νότια Ασία

Η IndiGo, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Ινδίας και η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία, υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) για πτήσεις κοινού κωδικού (codeshare), με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας και τη δημιουργία μιας απρόσκοπτης ταξιδιωτικής εμπειρίας για τους επιβάτες και των δύο εταιρειών. Μέσω αυτής της συμφωνίας, οι επιβάτες της AEGEAN θα έχουν πρόσβαση σε εκτεταμένο δίκτυο προορισμών στην Ινδία και τη Νότια Ασία, ενώ οι πελάτες της IndiGo θα μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως το ευρύ δίκτυο εσωτερικού και εξωτερικού της AEGEAN.

Η IndiGo σχεδιάζει την έναρξη απευθείας πτήσεων προς την Αθήνα από τις αρχές Ιανουαρίου 2026, με έξι εβδομαδιαίες πτήσεις, ενώ η AEGEAN θα ξεκινήσει δρομολόγια προς το Δελχί από τον Μάρτιο 2026 με πέντε εβδομαδιαίες πτήσεις και τρεις προς τη Βομβάη, προσφέροντας στους επιβάτες ευέλικτες επιλογές ταξιδιού. Στο πλαίσιο του codeshare, ο κωδικός πτήσεων «A3» της AEGEAN θα ενσωματωθεί σε σημαντικό αριθμό δρομολογίων της IndiGo, ενώ ο κωδικός «6E» της IndiGo θα προστεθεί σε πτήσεις της AEGEAN από τη βάση της στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, διασφαλίζοντας ενιαία δρομολόγια, through check-in και βελτιωμένη ταξιδιωτική εμπειρία.

Ο Pieter Elbers, Διευθύνων Σύμβουλος της IndiGo, δήλωσε ότι η συνεργασία με την AEGEAN αποτελεί σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της διεθνούς συνδεσιμότητας, ενώ φέρνει πιο κοντά τους δύο αρχαίους πολιτισμούς, την Ινδία και την Ελλάδα, μέσω της αεροπορικής σύνδεσης. Ο Ευτύχιος Βασιλάκης, Πρόεδρος της AEGEAN, τόνισε ότι η συμφωνία επεκτείνει το δίκτυο της εταιρείας πέρα από την Ευρώπη, ενισχύει επιχειρηματικές και πολιτιστικές σχέσεις, και προσφέρει στους επιβάτες περισσότερες επιλογές και απρόσκοπτη ταξιδιωτική εμπειρία.

Η IndiGo συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αεροπορικές εταιρείες παγκοσμίως, με στόλο άνω των 400 αεροσκαφών, πραγματοποιώντας πάνω από 2.200 πτήσεις καθημερινά σε περισσότερους από 90 εσωτερικούς και 40 διεθνείς προορισμούς. Το 2024 ενίσχυσε τον στόλο της με 58 νέα αεροσκάφη, μεταφέροντας πάνω από 118 εκατ. επιβάτες, ενώ βραβεύθηκε ως «Καλύτερη Αεροπορική Εταιρεία στην Ινδία και τη Νότια Ασία» από τη Skytrax στα World Airline Awards 2025. Η φιλοσοφία της βασίζεται σε προσιτούς ναύλους, αξιοπιστία στις ώρες των πτήσεων και ποιοτική εξυπηρέτηση.

Η συνεργασία AEGEAN–IndiGo αναμένεται να διευρύνει σημαντικά τις δυνατότητες ταξιδιού για το ελληνικό και διεθνές κοινό, ενώ ενισχύει τη θέση της Ελλάδας ως αεροπορικό κόμβο για την Ευρώπη και τη Νότια Ασία.

