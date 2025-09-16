AKTOR: Η εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις δημιουργεί ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα διαθέτει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα την εξαγορά της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από τον Όμιλο AKTOR, ανοίγοντας τον δρόμο για τη δημιουργία του δεύτερου μεγαλύτερου χαρτοφυλακίου έργων ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων στην Ελλάδα. Η έγκριση αφορά τη μεταβίβαση του 100% των μετοχών της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις από την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην 100% θυγατρική του Ομίλου, ΑΚΤΩΡ Ειδικών Έργων Παραχωρήσεων ΣΔΙΤ Α.Ε., με την ολοκλήρωση της συναλλαγής να αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της εταιρείας, το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο ΣΔΙΤ και Παραχωρήσεων εκτιμάται ότι θα προσφέρει συνολικές χρηματοροές που θα ξεπεράσουν τα 1,2 δισ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Οι ροές αυτές θα προέρχονται από τα έσοδα της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, το υπάρχον χαρτοφυλάκιο έργων του Ομίλου και τις ενδοομιλικές συνέργειες, ενισχύοντας τη στρατηγική του Ομίλου για θωράκιση απέναντι στις διακυμάνσεις της παραδοσιακής κατασκευαστικής αγοράς.

Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς, ο Όμιλος AKTOR θα διαθέτει συμμετοχές σε 15 έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, μεταξύ των οποίων:

• Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου με ποσοστό 22,2%

• Γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με 27,7%

• Ολυμπία Οδός με 20,5%

• Μορέας με 85%

Παράλληλα, ενισχύεται η παρουσία του σε κομβικά έργα ΣΔΙΤ, όπως ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης μέσω της «Πασιφάη Οδός» με 45% συμμετοχή και ο Αυτοκινητόδρομος Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου μέσω της «Πυλία Οδός» με πλήρη ιδιοκτησία 100%. Ο Όμιλος αποκτά επίσης μετοχική συμμετοχή σε νέα έργα, όπως το δίκτυο άρδευσης Ταυρωπού με ποσοστό 60%.

Στόχος της διοίκησης είναι η επίτευξη EBITDA ύψους 40 εκατ. ευρώ αποκλειστικά από έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης. Επιπλέον, με την ένταξη της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις στον Όμιλο, ενδυναμώνονται οι συνεργασίες με τους υπόλοιπους κλάδους δραστηριότητας, όπως η κατασκευή και η διαχείριση εγκαταστάσεων, ενώ η εταιρεία αποκτά πρόσβαση σε πολύτιμη τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση σύνθετων έργων.

Σχολιάζοντας τη συμφωνία, στελέχη του Ομίλου τόνισαν ότι πρόκειται για «ορόσημο για τον κλάδο των παραχωρήσεων στην Ελλάδα» και ότι «η στρατηγική μας στοχεύει στη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων και στη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους». Παράλληλα, σημείωσαν ότι «η συνένωση των δύο χαρτοφυλακίων ενισχύει την ανταγωνιστικότητά μας και μας τοποθετεί σε πλεονεκτική θέση για τις μεγάλες ευκαιρίες της αγοράς που έρχονται».

topontiki.gr


