Καιρός: Αίθριος σήμερα με 34άρια και μελτέμια στο Αιγαίο

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου. Η ορατότητα στα δυτικά τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Οι άνεμοι στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι ασθενείς έως μέτριοι, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο. Θα φτάσει τους 32 και τοπικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 και τοπικά στα ηπειρωτικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί 5 πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 33 και στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 29 με 30 και στη νότια Κρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διεθύνσεις 5 με 6 τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα νότια έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4, στα ανατολικά 5 και πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 17-09-2025

Στα βόρεια αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή όμβρους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη το μεσημέρι – απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία τοπικά στα πελάγη 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και το μεγαλύτερο μέρος της νησιωτικής χώρας τους 31 με 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης:

Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Τέμπη: Αυτό είναι το κατηγορητήριο για τους 36 κατηγορούμενους – Τι περιλαμβάνει η 966 σελίδων εισαγγελική πρόταση


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα

Οι οικονομικές εφημερίδες 16/9/2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 16/9/2025

Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ταύροι, κάντε ένα βήμα πίσω

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/9/2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (16/9)

Πανελλήνιες 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια των πληγέντων των Τεμπών

Σπουδαία κίνηση από την εθνική Νορβηγίας!

Η Μάντσεστερ Σίτι απέλυσε υπάλληλο της που φορούσε μπλούζα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Στην FED ο Στίβεν Μίραν: Η Γερουσία ενέκρινε τον σύμβουλο του Τραμπ με οριακή πλειοψηφία

Αντιδράσεις πολιτών αλλά ευρεία σύμπλευση στο δημοτικό συμβούλιο, για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Ιωαννίνων

Από ομάδα της Super League στα Χανιά

Ο Μίκελ χαρακτήρισε «βαρετό» κορυφαίο ποδοσφαιριστή

Υβόννη Μπόσνιακ: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Αντώνη Ρέμο με αφορμή την 7η επέτειό τους

EuroBasket: Η Γερμανία καρπώνεται «χρυσό» μπόνους μετά τον θρίαμβο

Η Θύρα 13 κατά στέλεχος του Παναθηναϊκού: «Ανίκανε, παραιτήσου» (ΦΩΤΟ)

Ισπανία – LaLiga: Μεγάλη νίκη της Εσπανιόλ επί της Μαγιόρκα – Ισοβαθμία στην κορυφή

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save