Ο Ζελένσκι ζητά «σαφή θέση» από τον Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια «σαφή θέση» προκειμένου να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να λάβει μια «σαφή θέση» προκειμένου να σταματήσει τον Βλαντίμιρ Πούτιν και να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Σε αποκλειστική συνέντευξή του στη βασική παρουσιάστρια διεθνών ειδήσεων του Sky News, Yalda Hakim, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες είναι να τεθούν πρώτα σαφείς εγγυήσεις ασφαλείας.

Και αυτό, είπε, θα μπορούσε να συμβεί μόνο αν ο κ. Τραμπ δείξει τόλμη. Ο Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, θα εστιάσει στις λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια και το μέλλον της Ουκρανίας, κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Ουκρανού προέδρου στο Ηνωμένο Βασίλειο αυτήν την εβδομάδα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε:

«Ελπίζω πραγματικά ότι ο (Στάρμερ) θα μπορέσει να έχει μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση για τις εγγυήσεις ασφαλείας των ΗΠΑ προς την Ουκρανία.

Πριν τελειώσει ο πόλεμος, θέλω πραγματικά να έχουμε όλες τις συμφωνίες έτοιμες. Θέλω να… έχουμε ένα έγγραφο που θα υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και όλους τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.

Για να συμβεί αυτό, χρειαζόμαστε μια σαφή θέση από τον πρόεδρο Τραμπ».

«Κάντε τον Πούτιν να φοβηθεί»

Ο κ. Ζελένσκι κάλεσε επίσης τον ηγέτη των ΗΠΑ να αναλάβει «ισχυρά προσωπικά βήματα» για να «σταματήσει τον Πούτιν», μετά τις δηλώσεις του κ. Τραμπ που προέτρεψε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο και να επιβάλουν δασμούς στην Κίνα με στόχο να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα.

«Πιστεύω ότι οι ΗΠΑ είναι αρκετά ισχυρές για να πάρουν δικές τους αποφάσεις», είπε. «Πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να μας παράσχει συστήματα αεράμυνας σε μεγάλες ποσότητες και οι ΗΠΑ έχουν αρκετά.»

«Είμαι βέβαιος ότι οι ΗΠΑ μπορούν να επιβάλουν επαρκείς κυρώσεις ώστε να πλήξουν την ρωσική οικονομία, επιπλέον ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την ισχύ να κάνει τον Πούτιν να τον φοβάται.»

«Η Ευρώπη έχει ήδη επιβάλει 18 πακέτα κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Και αυτό που λείπει τώρα είναι ένα ισχυρό πακέτο κυρώσεων από τις ΗΠΑ.»

Διαβάστε επίσης

Κλιμακώνει την ένταση η Πολωνία: Ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη «απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες (Video)

Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα bullying και ομοφοβίας


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 3% των ανθρώπων θα βρει το γράμμα «Υ» σε 8 δευτερόλεπτα

Οι οικονομικές εφημερίδες 16/9/2025

Οι αθλητικές εφημερίδες 16/9/2025

Γάζα: Σφοδροί βομβαρδισμοί του Ισραήλ μετά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ Ρούμπιο στην Ιερουσαλήμ

Σαν σήμερα 16 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ψευδάργυρος: 8 προειδοποιητικά σημάδια που ίσως δείχνουν έλλειψη, σύμφωνα με ειδικούς

Τα ζώδια σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025: Ταύροι, κάντε ένα βήμα πίσω

Οι πολιτικές εφημερίδες 16/9/2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (16/9)

Πανελλήνιες 2025: Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια των πληγέντων των Τεμπών

Σπουδαία κίνηση από την εθνική Νορβηγίας!

Η Μάντσεστερ Σίτι απέλυσε υπάλληλο της που φορούσε μπλούζα της Γιουνάιτεντ κατά τη διάρκεια του ντέρμπι

Στην FED ο Στίβεν Μίραν: Η Γερουσία ενέκρινε τον σύμβουλο του Τραμπ με οριακή πλειοψηφία

Αντιδράσεις πολιτών αλλά ευρεία σύμπλευση στο δημοτικό συμβούλιο, για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Ιωαννίνων

Από ομάδα της Super League στα Χανιά

Ο Μίκελ χαρακτήρισε «βαρετό» κορυφαίο ποδοσφαιριστή

Υβόννη Μπόσνιακ: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο της με τον Αντώνη Ρέμο με αφορμή την 7η επέτειό τους

EuroBasket: Η Γερμανία καρπώνεται «χρυσό» μπόνους μετά τον θρίαμβο

Η Θύρα 13 κατά στέλεχος του Παναθηναϊκού: «Ανίκανε, παραιτήσου» (ΦΩΤΟ)

Ισπανία – LaLiga: Μεγάλη νίκη της Εσπανιόλ επί της Μαγιόρκα – Ισοβαθμία στην κορυφή

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

George Coiffure
Σ' αναμμένα Κάρβουνα
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
ACS ...σημαίνει courier
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save