Κλιμακώνει την ένταση η Πολωνία: Ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη «απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία

Ο Πολωνός ΥΠΕΞ μιλά ακόμη και για κατάρριψη στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας από τις πολωνικές δυνάμεις

Να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, προκειμένου να προστατεύσουν το έδαφος και τους πολίτες της Συμμαχίας από τα ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πρότεινε ο υπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας στα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι δηλώσεις του Ράντοσλαβ Σικόρσκι έρχονται σε συνέχεια της εισβολής ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, σημειώνει το CNN.

Ο ΥΠΕΞ μιλά ακόμη και για κατάρριψη στον εναέριο χώρο της Ουκρανίας

Μιλώντας για την επέκταση τέτοιων αποστολών στον ουκρανικό εναέριο χώρο, ο Σικόρσκι δήλωσε στη γερμανική εφημερίδα Frankfurter Allgemeine: «Εμείς, ως ΝΑΤΟ και ΕΕ, θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό, αλλά δεν είναι μια απόφαση που μπορεί να πάρει μόνη της η Πολωνία. Μπορεί να ληφθεί μόνο από κοινού με τους συμμάχους της».

«Η προστασία του πληθυσμού μας θα ήταν φυσικά μεγαλύτερη αν μπορούσαμε να αναχαιτίσουμε τα drones και άλλα ιπτάμενα αντικείμενα πέρα από το εθνικό μας έδαφος, επεσήμανε.

«Αν η Ουκρανία μας ζητούσε να τα καταρρίψουμε πάνω από το έδαφός της, αυτό θα ήταν επωφελές για εμάς. Αν με ρωτήσετε προσωπικά, θα έλεγα ότι πρέπει να το εξετάσουμε», πρόσθεσε ο Σικόρσκι.

Want to start WW3?Poland calls for NATO-backed no-fly zone over Ukraine https://t.co/vBiOxZARXU September 15, 2025

Η ουκρανική ζώνη απαγόρευσης πτήσεων, η οποία προωθήθηκε από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αμέσως μετά την ρωσική εισβολή, συζητήθηκε από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν το 2022, αλλά απορρίφθηκε λόγω του φόβου ότι η άμεση αντιπαράθεση με τα ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη θα μπορούσε να διευρύνει τον πόλεμο.

Η τρέχουσα πρόταση του Σικόρσκι φαίνεται να περιορίζεται στην αντιμετώπιση των ρωσικών drones που πλησιάζουν τα σύνορα της Ουκρανίας με τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ.

Οι παραβιάσεις των προηγούμενων ημερών

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της Πολωνίας, μετά την εισβολή της περασμένης Τετάρτης βρέθηκαν συνολικά 16 drones σε όλη τη χώρα. Οι πολωνικές και ολλανδικές αεροπορικές δυνάμεις αναχαίτισαν τα drones, με τη βοήθεια των ιταλικών, γερμανικών και πολυεθνικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Την Τετάρτη, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι υπήρξαν 19 παραβιάσεις του εναερίου χώρου της χώρας του και ότι «μεγάλο μέρος» των drones εισήλθε από τη Λευκορωσία.

Ο Σικόρσκι δήλωσε στην Frankfurter Allgemeine ότι δεν ήταν τυχαίο το γεγονός ότι ξαφνικά εμφανίστηκαν τόσα πολλά drones πάνω από την Πολωνία.

«Η πολεμική αεροπορία μας απώθησε την απειλή για επτά ώρες. Μέχρι στιγμής, έχουμε ακούσει δύο εξηγήσεις από τη ρωσική κυβέρνηση: ότι τα drones πέταξαν κατά λάθος πάνω από τα σύνορα και ότι είναι αδύνατο τα ρωσικά drones να πετάξουν τόσο μακριά».

Sikorski Urges NATO and EU to Impose No-Fly Zone Over Ukraine



Polish Foreign Minister Radosław Sikorski has called on NATO countries to start shooting down Russian missiles and drones directly over Ukraine.



"We are technically capable of doing this, but the decision must be… pic.twitter.com/WxK4d6mZ3I — NEXTA (@nexta_tv) September 15, 2025

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πραγματοποίησε επίθεση κατά της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης. Ανέφερε ότι «δεν είχε προγραμματιστεί η καταστροφή στόχων στο έδαφος της Πολωνίας» και ότι τα drones που χρησιμοποίησε στην Ουκρανία έχουν εμβέλεια πτήσης που δεν υπερβαίνει τα 700 χιλιόμετρα (435 μίλια).

Νέος συναγερμός για επίθεση από ρωσικά drones σήμανε το Σάββατο στην Πολωνία, μετά τον εντοπισμό σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα.

Όπως μετέδωσε το διεθνές πρακτορείο Reuters, πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροσκάφη απογειώθηκαν άμεσα, προκειμένου, αν κριθεί απαραίτητο, να υπερασπιστούν τον πολωνικό εναέριο χώρο. Ταυτόχρονα, δόθηκε εντολή να κλείσει, για λόγους ασφαλείας, το αεροδρόμιο στην πόλη Λούμπλιν, στην ανατολική Πολωνία.

Η Επιχειρησιακή Διοίκηση των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι τα αεροσκάφη συμμετείχαν σε επιχείρηση κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία «για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου μας», τρεις ημέρες αφότου η Πολωνία κατέρριψε ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της με την υποστήριξη στρατιωτικών αεροσκαφών από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Αυτές οι ενέργειες έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπούν στην ασφάλεια του εναέριου χώρου και στην προστασία των πολιτών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με την απειλούμενη περιοχή», ανέφερε η Διοίκηση στην ανακοίνωσή της. Στην ανακοίνωση δεν υπήρξε αναφορά για παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου.

Την ίδια ημέρα, ρωσικό drone εντοπίστηκε, σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι και στη Ρουμανία, το οποίο εξαφανίστηκε από τα ραντάρ.

Η Ρουμανία επιστράτευσε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 τα οποία ανίχνευσαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο της.

«Το παρακολούθησαν μέχρι να εξαφανισθεί από τα ραντάρ» κοντά στο χωριό Κίλια Βέκε, ανέφερε σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Το drone «δεν πέταξε επάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεση απειλή για την ασφάλεια του πληθυσμού» στην Ρουμανία, μέλος όπως και η Πολωνία του ΝΑΤΟ.

Τουσκ: Συνελήφθησαν δύο Λευκορώσοι για drone που πετούσε πάνω από κυβερνητικά κτίρια

Εν τω μεταξύ, συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στην Πολωνία, όταν εντοπίστηκε drone να πετά πάνω από κυβερνητικά κτίρια στη Βαρσοβία.

Η Υπηρεσία Κρατικής Προστασίας (SOP) της Πολωνίας εξουδετέρωσε ένα drone που επιχειρούσε πάνω από κυβερνητικές τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της οδού Parkowa και του Παλατιού Μπελβέντερ, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ στο X, εν μέσω αυξημένων περιφερειακών εντάσεων μετά τις πρόσφατες παραβιάσεις του εναέριου χώρου.

Przed chwilą Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi (Parkowa) i Belwederem. Zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Policja bada okoliczności incydentu. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 15, 2025

Δύο πολίτες της Λευκορωσίας συνελήφθησαν σε σχέση με την υπόθεση αυτή και η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, πρόσθεσε ο Τουσκ.

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ ανακοίνωσε δεύτερο πλήγμα σε σκάφος καρτέλ ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα – Νεκροί τρεις επιβαίνοντες (Video)

Σοκ στην Ιταλία: Αυτοκτόνησε 14χρονος, θύμα bullying και ομοφοβίας

Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε ο ίδιος τον Τραμπ για την επίθεση στο Κατάρ