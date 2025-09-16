12+1 προτάσεις-βελτιώσεις της δημοτικής αρχής για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων
Μήνυση κατά του Αλέξανδρου Τσουβέλα από ιερείς στη Στυλίδα
Χαλκιδική: Με drones και παγίδες αναζητούν τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονο (video)
Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο για το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Στίβου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο STONE 2028
ChatGPT, ιδανικός συνομιλητής ή ψευδαίσθηση σχέσης; Συνομιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη
Μητσοτάκης: Διάλογος για Υπουργείο Έρευνας & Ανάπτυξης μετά τις εκλογές
Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Άρτας για το σχολικό έτος 2025-2026
Κλιμακώνει την ένταση η Πολωνία: Ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη «απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία
Επιμένει ο Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις του Τενεσί – Πολιτεία που κυβερνούν Δημοκρατικοί

Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο μεταξύ των σταθμών «ΚΑΤ» και «Μαρούσι»

Συναγερμός σήμανε στον ΗΣΑΠ, αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από περιστατικό με πτώση ανθρώπου στις γραμμές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο μεταξύ των σταθμών «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».

Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από την Κηφισιά προς τον Πειραιά, ενώ επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Μαρία Καρυστιανού για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος: «Δεν είναι κάτι που περνά από το μυαλό μας αυτή τη στιγμή»

Τέμπη: Αυτό είναι το κατηγορητήριο για τους 36 κατηγορούμενους – Τι περιλαμβάνει η 966 σελίδων εισαγγελική πρόταση


val m amo

Η Εσπανιόλ με 10 παίκτες κατάφερε και «λύγισε» τη Μαγιόρκα

Φάρμα: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε με το… καλημέρα – «Ήταν πολύ ωραίο κι ας ήταν σύντομο»

«Μαζί για το Παιδί»: Παρέδωσε ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Σεμερτζίδου: «Δεν είχαμε εμπλοκή – Σκευωρία εις βάρος της οικογένειάς μου»

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης για μια μοναδική συναυλία στα Ιωάννινα

Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά από τη METLEN – 9ος κύκλος «Μηχανικοί στην Πράξη»

Γαλλία: Ο Λεκορνί βάζει «τέλος» στα προνόμια των πρώην πρωθυπουργών

Στο Netflix σε λίγες μέρες: Η νέα σειρά μυστηρίου που θα δουν όλοι

Γιορτή σήμερα 16/9 – Τι λέει το εορτολόγιο

ΒΙΝΤΕΟ: Η γκολάρα του Νίκο Παζ δεν ήταν αρκετή για την Κόμο

Αλεξία Κούβελα: «Πήγαινα για ψώνια κι έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου – Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια»

Κατάρ: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καλεί τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ

Σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Πολύ αυστηρά πρόστιμα και ποινές για τους παραβάτες (βίντεο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Το πρώτο μεταπτυχιακό που υλοποιείται μέσω video games (βίντεο)

ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας έγινε τραγούδι σε 24 εκδοχές

Ιταλία: Σοκ και βαθιά συγκίνηση προκαλεί η αυτοκτονία 14χρονου – Ήταν θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Ψάρεμα Πέστροφας με τον Σπύρο Part 1 | Only Trout Fishing

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω ατόμου στις γραμμές

Τσιάρας: «Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ» (βίντεο)

