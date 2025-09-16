Συναγερμός στον ΗΣΑΠ: Άνθρωπος έπεσε στις γραμμές – Διακοπή κυκλοφορίας προς Πειραιά

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο μεταξύ των σταθμών «ΚΑΤ» και «Μαρούσι»

Συναγερμός σήμανε στον ΗΣΑΠ, αργά το βράδυ της Δευτέρας (15/09), έπειτα από περιστατικό με πτώση ανθρώπου στις γραμμές.

Το περιστατικό έλαβε χώρα σε σημείο μεταξύ των σταθμών «ΚΑΤ» και «Μαρούσι».

Έχουν διακοπεί τα δρομολόγια από την Κηφισιά προς τον Πειραιά, ενώ επί τόπου βρίσκονται δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

