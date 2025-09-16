12+1 προτάσεις-βελτιώσεις της δημοτικής αρχής για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων
Μήνυση κατά του Αλέξανδρου Τσουβέλα από ιερείς στη Στυλίδα
Χαλκιδική: Με drones και παγίδες αναζητούν τον λύκο που επιτέθηκε σε 5χρονο (video)
Συγχαρητήρια μηνύματα από τον πολιτικό κόσμο για το αργυρό μετάλλιο του Εμμανουήλ Καραλή στο Παγκόσμιο Στίβου
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Διοργανώνει το Διεθνές Συνέδριο STONE 2028
ChatGPT, ιδανικός συνομιλητής ή ψευδαίσθηση σχέσης; Συνομιλώντας με την τεχνητή νοημοσύνη
Μητσοτάκης: Διάλογος για Υπουργείο Έρευνας & Ανάπτυξης μετά τις εκλογές
Κατατακτήριες εξετάσεις στο Μουσικό Σχολείο Άρτας για το σχολικό έτος 2025-2026
Κλιμακώνει την ένταση η Πολωνία: Ζητά από το ΝΑΤΟ ζώνη «απαγόρευσης πτήσεων» πάνω από την Ουκρανία
Επιμένει ο Τραμπ: Στέλνει την Εθνοφρουρά στο Μέμφις του Τενεσί – Πολιτεία που κυβερνούν Δημοκρατικοί

Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Σε περιφερειακό επίπεδο, η δυτική περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στέρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια θέση στο… βάθρο με τις τρεις χώρες της ΕΕ που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των κατοίκων τους επιφυλάσσουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη το 2024, το 6,4% του πληθυσμού της ΕΕ —περίπου 27,5 εκατομμύρια πολίτες— βρέθηκαν σε κατάσταση σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 6,8% του 2023. Οι νέοι κάτω των 18 ετών πλήττονται περισσότερο (7,9%), ενώ ακολουθούν οι πολίτες ηλικίας 18-64 (6,4%) και οι άνω των 65 (5,1%). Παράλληλα, οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες (6,6% έναντι 6,2%), με την τάση αυτή να ισχύει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από τα παιδιά κάτω των 18 ετών.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης καταγράφηκαν στη Ρουμανία (17,2%), στη Βουλγαρία (16,6%) και στην Ελλάδα (14,0%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σλοβενία (1,8%), την Κροατία (2,0%) και την Πολωνία (2,3%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε περιφερειακό επίπεδο, η δυτική περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στέρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 28,0% των κατοίκων να βιώνουν τέτοιες συνθήκες.

Συνολικά, 8 περιφέρειες σε όλη την ΕΕ εμφάνισαν ποσοστά από 20,3% έως 28%, οι περισσότερες στη νότια και ανατολική Ευρώπη: 2 στην Ελλάδα, 3 στη Βουλγαρία, 2 στη Ρουμανία και 1 στη νότια Ιταλία.

Η Eurostat επισημαίνει ότι χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία παρουσίασαν μεγάλες εσωτερικές ανισότητες, με διαφορές που ξεπερνούν τις 15 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των περιφερειών τους (24,8% στην Ιταλία, 20,3% στην Ελλάδα, 16% στη Ρουμανία και 15,1% στη Γαλλία). Αντίθετα, χώρες όπως η Δανία και η Ιρλανδία είχαν ελάχιστες διαπεριφερειακές αποκλίσεις, κάτω από 2%.

Διαβάστε επίσης:

Μήνυση από ιερείς στον Αλέξανδρο Τσουβέλα για το στιγμιότυπο στη Στυλίδα – H σάτιρα και η… παράνοια (Video)

Επιχείρηση «Καλυψώ»: Ευρωπαίοι εισαγγελείς μπλοκάρουν παρτίδα – μαμούθ κινεζικών προϊόντων – Εκτελωνιστές και τελωνιακοί στο… κόλπο

Novartis: Ραντεβού στο Εφετείο δίνουν οι «Κελέση» και «Σαράφης» – Kαταδικάστηκαν σε 25 και 33 μήνες φυλάκιση


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Η Εσπανιόλ με 10 παίκτες κατάφερε και «λύγισε» τη Μαγιόρκα

Φάρμα: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε με το… καλημέρα – «Ήταν πολύ ωραίο κι ας ήταν σύντομο»

«Μαζί για το Παιδί»: Παρέδωσε ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ στο 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων

Σεμερτζίδου: «Δεν είχαμε εμπλοκή – Σκευωρία εις βάρος της οικογένειάς μου»

Χρήστος Θηβαίος και Παναγιώτης Μάργαρης για μια μοναδική συναυλία στα Ιωάννινα

Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά από τη METLEN – 9ος κύκλος «Μηχανικοί στην Πράξη»

Γαλλία: Ο Λεκορνί βάζει «τέλος» στα προνόμια των πρώην πρωθυπουργών

Στο Netflix σε λίγες μέρες: Η νέα σειρά μυστηρίου που θα δουν όλοι

Διακοπή δρομολογίων στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά – Πτώση ατόμου στις γραμμές

Γιορτή σήμερα 16/9 – Τι λέει το εορτολόγιο

ΒΙΝΤΕΟ: Η γκολάρα του Νίκο Παζ δεν ήταν αρκετή για την Κόμο

Αλεξία Κούβελα: «Πήγαινα για ψώνια κι έλεγαν ότι δεν έχουν νούμερα στο μέγεθός μου – Έκλαιγα στα δοκιμαστήρια»

Κατάρ: Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου καλεί τις ΗΠΑ να «χρησιμοποιήσουν την επιρροή τους» για να σταματήσουν το Ισραήλ

Σε ισχύ ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας: Πολύ αυστηρά πρόστιμα και ποινές για τους παραβάτες (βίντεο)

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Το πρώτο μεταπτυχιακό που υλοποιείται μέσω video games (βίντεο)

ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας έγινε τραγούδι σε 24 εκδοχές

Ιταλία: Σοκ και βαθιά συγκίνηση προκαλεί η αυτοκτονία 14χρονου – Ήταν θύμα μπούλινγκ και ομοφοβίας

Ψάρεμα Πέστροφας με τον Σπύρο Part 1 | Only Trout Fishing

Διακοπή κυκλοφορίας στον ΗΣΑΠ από Κηφισιά προς Πειραιά λόγω ατόμου στις γραμμές

Τσιάρας: «Για πρώτη φορά γίνονται πραγματικοί έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ» (βίντεο)

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Tzimas Home Accessories
George Coiffure
Κοσμάς Ανθόπουλος - Ειρήνη Νικολάτου - Δικηγορικο Γραφειο
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save