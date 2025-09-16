Eurostat: Η Ελλάδα στην τρίτη θέση της ΕΕ για σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση – Νέοι και γυναίκες είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες

Σε περιφερειακό επίπεδο, η δυτική περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στέρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Μια θέση στο… βάθρο με τις τρεις χώρες της ΕΕ που εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης μεταξύ των κατοίκων τους επιφυλάσσουν τα στοιχεία της Eurostat για το 2024 που δόθηκαν τη Δευτέρα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έκθεση για τις συνθήκες διαβίωσης στην Ευρώπη το 2024, το 6,4% του πληθυσμού της ΕΕ —περίπου 27,5 εκατομμύρια πολίτες— βρέθηκαν σε κατάσταση σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης. Το ποσοστό αυτό είναι ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 6,8% του 2023. Οι νέοι κάτω των 18 ετών πλήττονται περισσότερο (7,9%), ενώ ακολουθούν οι πολίτες ηλικίας 18-64 (6,4%) και οι άνω των 65 (5,1%). Παράλληλα, οι γυναίκες εμφανίζουν υψηλότερα ποσοστά από τους άνδρες (6,6% έναντι 6,2%), με την τάση αυτή να ισχύει σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, εκτός από τα παιδιά κάτω των 18 ετών.

Σε επίπεδο κρατών-μελών, τα υψηλότερα ποσοστά σοβαρής υλικής και κοινωνικής στέρησης καταγράφηκαν στη Ρουμανία (17,2%), στη Βουλγαρία (16,6%) και στην Ελλάδα (14,0%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Σλοβενία (1,8%), την Κροατία (2,0%) και την Πολωνία (2,3%).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε περιφερειακό επίπεδο, η δυτική περιφέρεια Ιονίων Νήσων κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό στέρησης σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, με 28,0% των κατοίκων να βιώνουν τέτοιες συνθήκες.

Συνολικά, 8 περιφέρειες σε όλη την ΕΕ εμφάνισαν ποσοστά από 20,3% έως 28%, οι περισσότερες στη νότια και ανατολική Ευρώπη: 2 στην Ελλάδα, 3 στη Βουλγαρία, 2 στη Ρουμανία και 1 στη νότια Ιταλία.

Η Eurostat επισημαίνει ότι χώρες όπως η Ιταλία, η Ελλάδα, η Ρουμανία και η Γαλλία παρουσίασαν μεγάλες εσωτερικές ανισότητες, με διαφορές που ξεπερνούν τις 15 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ των περιφερειών τους (24,8% στην Ιταλία, 20,3% στην Ελλάδα, 16% στη Ρουμανία και 15,1% στη Γαλλία). Αντίθετα, χώρες όπως η Δανία και η Ιρλανδία είχαν ελάχιστες διαπεριφερειακές αποκλίσεις, κάτω από 2%.

