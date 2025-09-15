Πάλη: Έγραψε ιστορία ο Κουγιουμτζίδης στο Ζάγκρεμπ – Χρυσό μετάλλιο, παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας

Ο 23χρονος νικώντας τον Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας

Το χρυσό μετάλλιο στα 79κ. ελευθέρας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα πάλης κατέκτησε ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης στο Ζάγκρεμπ, γράφοντας ιστορία.

Ο 23χρονος νικώντας τον Λέβι Ντέιβιντ Χέινς από τις ΗΠΑ με 3-2 αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 79κ. ελευθέρας στο Ζάγκρεμπ.

Ο Κουγιουμτσίδης έγινε ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία ανδρών. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Ζάγκρεμπ ο Κουγιουμτσίδης δεν είχε αντίπαλο στην κατηγορία του. Την Κυριακή αρχικά στον προκριματικό γύρο νίκησε τον Ιάπωνα, Ρουσονόκε Καμίγια με 10-0, στον γύρο των «16» τον Τούρκο, Του Αγιέχου με 11-0, στον προημιτελικό νίκησε τον Τζαμπραΐλ Γκατζίεφ από το Αζερμπαϊτζάν με 8-0 και στον ημιτελικό τον Ιρανό, Μοχάμαντ Νοκοντί με 8-3, εξασφαλίζοντας μίνιμουμ το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Κουγιουμτσίδης, μετά την απογοήτευση από την περσινή παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, επέστρεψε δριμύτερος.

Πριν από δύο μήνες κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ranking Series της Ουγγαρίας και τώρα έφθασε στη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του. Ενα χρυσό μετάλλιο που έρχεται να προστεθεί στους τρεις διαδοχικούς τίτλους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα U23 (Πλόβντιβ 2022, Βουκουρέστι 2023, Μπακού 2022) και στο χρυσό μετάλλιο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών στο Βουκουρέστι το 2023.

