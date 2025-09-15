Σον Άστιν: Ο πρωταγωνιστής των «Goonies» εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Goonies» και της κινηματογραφικής σειράς «Lord of the Rings» Σον Άστιν εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA). Η Μισέλ Χαρντ εξελέγη γραμματέας – ταμίας του […]

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «Goonies» και της κινηματογραφικής σειράς «Lord of the Rings» Σον Άστιν εξελέγη πρόεδρος του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG-AFTRA).

Η Μισέλ Χαρντ εξελέγη γραμματέας – ταμίας του οργανισμού, που εκπροσωπεί ηθοποιούς και καλλιτέχνες του ραδιοφώνου και του κινηματογράφου.

«Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για αισιοδοξία και δημιουργικότητα. Είμαι ενθουσιασμένος που τα μέλη μου επέτρεψαν να ηγηθώ στον ιστορικό μας οργανισμό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή και σε ένα μέλλον που ορίζεται από αυτοπεποίθηση, πρόοδο» ανέφερε ο Άστιν σε δήλωσή του.

Ο Σον Άστιν νίκησε τον Τσακ Σλάβιν με ποσοστό 71% έναντι 21%.

«Συγχαίρω τη Μισέλ Χερντ. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με όλους σας. Πρέπει να ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, Κριστίν, και τις κόρες μας, Άλι, Ελίζαμπεθ και Μπέλα, για την αγάπη και την υποστήριξή τους» πρόσθεσε. «Επιτέλους, είμαι ο πρώτος, δεύτερης γενιάς πρόεδρος του συνδικάτου μας. Η μητέρα μου, Πάτι Ντιουκ, μου έδωσε το πρότυπο της τεράστιας ευθύνης της φροντίδας κάθε μέλους του συνδικάτου μας. Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το έργο».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, η SAG-AFTRA αποτελείται από το Σωματείο Ηθοποιών και την Αμερικανική Ομοσπονδία Καλλιτεχνών Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου. Εκπροσωπεί περίπου 160.000 ηθοποιούς, εκφωνητές, δημοσιογράφους ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, χορευτές, DJs, παρουσιαστές προγραμμάτων, καλλιτέχνες ηχογράφησης και άλλους.

Ο Σον Άστιν διαδέχεται τη Φραν Ντρέσερ ως επικεφαλής του συνδικάτου, μετά την αποχώρηση της πρωταγωνίστριας της σειράς «The Nanny» αφού ολοκλήρωσε τετραετή θητεία ως πρόεδρος του SAG- AFTRA.

