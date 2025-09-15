Επιχείρηση «Καλυψώ»: Ευρωπαίοι εισαγγελείς μπλοκάρουν παρτίδα – μαμούθ κινεζικών προϊόντων – Εκτελωνιστές και τελωνιακοί στο… κόλπο

H κομπίνα σχεδιάστηκε για να παρακάμψει την καταβολή δασμών αντιντάμπινγκ που ισχύουν για τις κινεζικές εισαγωγές

Ευρωπαίοι εισαγγελείς αποκάλυψαν ένα από τα μεγαλύτερα κυκλώματα τελωνειακής απάτης στην ιστορία της ΕΕ, προχωρώντας σε κατάσχεση-ρεκόρ 2.435 κοντέινερ στον Πειραιά, γεμάτα κυρίως με ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα από την Κίνα. Όπως αποκαλύπτει το Politico, η έρευνα στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καλυψώ» φέρνει στο φως οκταετή δράση που προκάλεσε ζημιά άνω των 800 εκατ. ευρώ σε δασμούς και ΦΠΑ, με τη συμμετοχή τελωνειακών υπαλλήλων και μεσολαβητών, ενώ τα κέρδη φέρεται να ξεπλένονταν και να επιστρέφονταν στην Κίνα

Οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς ανακοίνωσαν τη Δευτέρα κατηγορίες κατά έξι ατόμων για την φερόμενη εμπλοκή τους σε εγκληματικά δίκτυα που κατακλύζουν την ΕΕ με δόλια εισαγόμενα κινεζικά προϊόντα, γράφει το Politico.

European prosecutors announced today charges against six people for their alleged involvement in criminal networks that flood the EU with fraudulently imported Chinese goods.https://t.co/IVWSAYHsFs — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 15, 2025

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) κατέσχεσε 2.435 εμπορευματοκιβώτια στο λιμάνι του Πειραιά, το μεγαλύτερο της Ελλάδας, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην κινεζική κρατική επιχείρηση COSCO. Τα εμπορευματοκιβώτια περιείχαν κυρίως ηλεκτρικά ποδήλατα, υφάσματα και υποδήματα. Ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση εμπορευματοκιβωτίων στην ιστορία της ΕΕ.



Το σχέδιο για την παράκαμψη της καταβολής δασμών αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές από την Κίνα βρισκόταν σε εξέλιξη για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, με αποτέλεσμα εκτιμώμενη απώλεια 350 εκατ. ευρώ σε τελωνειακούς δασμούς και επιπλέον 450 εκατ. ευρώ σε ΦΠΑ, στερώντας τόσο τους εθνικούς όσο και τους προϋπολογισμούς της ΕΕ, σύμφωνα με την EPPO.



Κατηγορίες κατά έξι τελωνειακών και εκτελωνιστών



Δύο τελωνειακοί κατηγορήθηκαν από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς στην Αθήνα για επανειλημμένη ψευδή πιστοποίηση, προκαλώντας παράνομα κέρδη και ζημιώνοντας τον προϋπολογισμό της ΕΕ με τη διευκόλυνση τελωνειακής απάτης. Τέσσερις εκτελωνιστές κατηγορήθηκαν για επανειλημμένη τελωνειακή απάτη και πρόκληση ψευδούς πιστοποίησης.



Η έρευνα υπό την ηγεσία της EPPO, με την ονομασία «Καλυψώ», στοχοποίησε εγκληματικά δίκτυα που διαχειρίζονταν ολόκληρο το κύκλωμα εισαγωγής κινεζικών προϊόντων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διανομής σε κράτη-μέλη, ενώ ταυτόχρονα απέφευγαν τους τελωνειακούς δασμούς και διέπρατταν μεγάλης κλίμακας απάτη στον ΦΠΑ.



Η έρευνα αφορούσε υφάσματα, παπούτσια, ηλεκτρικά πατίνια, ηλεκτρικά ποδήλατα και άλλα προϊόντα εισαγόμενα από την Κίνα. Τα έσοδα ξεπλένονταν και αποστέλλονταν πίσω στην Κίνα.



«Αυτά τα ιδιαίτερα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα ειδικεύονται σε αυτού του είδους την απάτη εδώ και χρόνια», δήλωσε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι σε ανακοίνωση.



«Η Επιχείρηση Καλυψώ στέλνει σε αυτούς τους εγκληματίες ένα σαφές μήνυμα: οι κανόνες έχουν αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον ασφαλή καταφύγια. Τώρα, πρέπει να μετατρέψουμε αυτή τη θεαματική επιτυχία σε συστηματική εργασία. Χρειαζόμαστε αφοσιωμένους και εξειδικευμένους αστυνομικούς, τελωνειακούς και φορολογικούς ερευνητές σε ολόκληρη τη ζώνη της EPPO», πρόσθεσε η Κοβέσι.



Αυτά τα δίκτυα — κυρίως ελεγχόμενα από Κινέζους υπηκόους, σύμφωνα με την EPPO — εμπλέκονται επίσης σε ξέπλυμα χρήματος και στην αποστολή των κερδών πίσω στην Κίνα.

Αγώνας δρόμου για τον έλεγχο των κοντέινερ



Τα κατασχεθέντα εμπορευματοκιβώτια επιθεωρούνται επί του παρόντος.



Μέχρι στιγμής, οι ελληνικές αρχές έχουν ανοίξει μόνο έναν περιορισμένο αριθμό — αλλά το περιεχόμενο των εμπορευματοκιβωτίων εκτιμάται σε αξία 250 εκατ. ευρώ. Η EPPO ανέφερε ότι το άνοιγμα και η ανάλυση των προϊόντων αντιπροσωπεύει ένα πρωτοφανές φόρτο εργασίας για τους τελωνειακούς του Πειραιά, καθώς και έναν κίνδυνο ασφάλειας.



Τουλάχιστον 500 από τα εμπορευματοκιβώτια είναι γεμάτα με ηλεκτρικά ποδήλατα. Από αυτά, τα 360 δεν είχαν δηλωθεί ακόμη στο τελωνείο. Ωστόσο, με βάση τη γνωστή μεθοδολογία δράσης των εγκληματικών οργανώσεων, οι εισαγγελείς υποθέτουν ότι θα είχαν δηλωθεί εσφαλμένα και υποτιμημένα προκειμένου να παρακαμφθούν οι δασμοί αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις κινεζικές εισαγωγές.



Κατά μέσο όρο, βάσει των πρώιμων σταδίων της έρευνας, μόνο το 10-15% των ηλεκτρικών ποδηλάτων σε ένα εμπορευματοκιβώτιο δηλωνόταν. Συντηρητικά, η ζημία στον προϋπολογισμό της ΕΕ μόνο από αυτά τα ηλεκτρικά ποδήλατα εκτιμάται σε 25 εκατ. ευρώ σε απλήρωτους τελωνειακούς δασμούς και 12,5 εκατ. ευρώ σε απώλειες ΦΠΑ, καταλήγει το Politico στο δημοσίευμά του.

