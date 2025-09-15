Παναθηναϊκός: Έφυγαν χωρίς να χαιρετήσουν τους παίκτες ο Βιτόρια και οι συνεργάτες του

Ακολούθησε τακτική… Μπόλονι και δεν αποχαιρέτησε τους παίκτες στο Κορωπί ο Βιτόρια

Ο Ρουί Βιτόρια αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναϊκό μετά την ήττα από την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό, με τους «πράσινους» να πορεύονται χωρίς αυτόν για το υπόλοιπο της σεζόν.

Εντύπωση προξένησε η στάση του Ρουί Βιτόρια μετά το «διαζύγιο» με τον Παναθηναϊκό. Ο 55χρονος προπονητής πήγε νωρίτερα από την έναρξη της σημερινής προπόνησης, μαζί με τους συνεργάτες του, στο «Γεώργιος Καλαφάτης», προκειμένου να μαζέψει τα πράγματά του και δεν αποχαιρέτησε κανέναν από τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, με τους οποίους συνεργάστηκε.

Το παράδοξο της υπόθεσης είναι ότι αυτό είχε συμβεί τον Μάιο του 2021, όταν δηλαδή είχε απολυθεί από τον Παναθηναϊκό ο Λάζλο Μπόλονι.

