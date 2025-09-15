Δίχως τέλος η ακρίβεια στην Ελλάδα – Σημαντικά υψηλότερος ο πληθωρισμός σε σχέση με την ΕΕ και το 2026 – Τα στοιχεία της ΤτΕ

Διατηρείται η ακρίβεια στην Ελλάδα τόσο φέτος όσο και το 2026, καθώς, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του Ευρωσυστήματος, ο πληθωρισμός στη χώρα μας θα συνεχίσει να αποκλίνει προς τα πάνω σε σύγκριση με αυτόν της Ευρωζώνης.

Στο τελευταίο Δελτίο Παρακολούθησης του Πληθωρισμού που δημοσιοποίησε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος, επισημαίνεται ότι ο (εναρμονισμένος) πληθωρισμός στην Ελλάδα αναμένεται να υποχωρήσει φέτος στο 3,1% (από 3,7% που ήταν τον Ιούλιο) και στο 2,6% το 2026, έναντι 2,1% και 1,7% αντιστοίχως στην Ευρωζώνη. Όπως τονίζεται, αυτή η σημαντική αναθεώρηση επί τα χείρω για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα αποδίδεται στη μη αναμενόμενη αύξηση του επιμέρους δείκτη τιμών στα τρόφιμα και στις υπηρεσίες.

Υπενθυμίζεται ότι ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή στην Ελλάδα τον Αύγουστο υποχώρησε στο 3,1% από 3,7% τον Ιούλιο, καθώς κινήθηκαν πτωτικά όλοι οι επιμέρους δείκτες. Ταυτόχρονα, ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 3,9% από 4,3% αντιστοίχως. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η Τράπεζα της Ελλάδος, “οι διαφορές στον πληθωρισμό, τόσο στον συνολικό όσο και στον δομικό πληθωρισμό, μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωζώνης, παρ’ όλο που μειώθηκαν σημαντικά τον Αύγουστο, παραμένουν σημαντικές”.

Σημειώνεται ότι στην Ευρωζώνη ο πληθωρισμός τον Αύγουστο αυξήθηκε οριακά στο 2,1% από 2% τον προηγούμενο μήνα. Η οριακή αύξηση του πληθωρισμού των μη μεταποιημένων τροφίμων σε συνδυασμό με τον λιγότερο αρνητικό πληθωρισμό της ενέργειας αντισταθμίστηκαν εν μέρει από τη μείωση του πληθωρισμού των μεταποιημένων τροφίμων και των υπηρεσιών. Έτσι, ο λεγόμενος δομικός πληθωρισμός (δηλαδή ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή χωρίς ενέργεια και τρόφιμα) παρέμεινε αμετάβλητος στο 2,3% για τέταρτο συνεχόμενο μήνα.

Οι προσδοκίες της αγοράς για τον πληθωρισμό (σε Ευρωζώνη) σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα καταδεικνύουν ότι θα παραμείνει σταθερά κάτω από το όριο του 2%. Οι εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού έχουν συμβάλλει στη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα. Υπενθυμίζεται ότι η ΕΚΤ έχει, μέχρι στιγμής το 2025, μειώσει τα επιτόκια κατά 100 μονάδες βάσης (1%). Οι αγορές δεν αναμένουν καμία αλλαγή στα επιτόκια της ΕΚΤ τον Οκτώβριο και τον Δεκέμβριο του 2025 (με πιθανότητα περίπου 90% και 80% αντίστοιχα), ενώ πριν από δύο μήνες αναμενόταν μείωση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης τον Δεκέμβριο του 2025 με πιθανότητα 68%.

Σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, οι αγορές αποδίδουν κάπως υψηλότερη πιθανότητα (περίπου 60%) να παραμείνουν τα επιτόκια αμετάβλητα παρά να μειωθούν κατά 25 μονάδες βάσης έως τα μέσα του 2026.

