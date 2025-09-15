Τέμπη: Πατέρας θύματος ξεκίνησε απεργία πείνας έξω από τη Βουλή – Προκλητικός αστυνομικός του ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων

Ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις Ρούτσι ζητά εκταφή του παιδιού του

Απεργία πείνας και δίψας ξεκίνησε τη Δευτέρα (15/9) έξω από τη Βουλή πατέρας θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών, ζητώντας δικαιοσύνη για όλα τα θύματα και απαιτώντας άδεια εκταφής του παιδιού του.

Ο πατέρας του Ντένις Ρούτσι, επιμένει να γίνει εκταφή του γιου του, ζητώντας ξεκάθαρες απαντήσεις και απονομή δικαιοσύνης για την τραγωδία που συγκλόνισε τη χώρα στα τέλη Φεβρουαρίου 2023.

Στέκεται εκεί που είναι γραμμένο το όνομα του γιού του, στο σημείο, όπου πολίτες δημιούργησαν ένα άτυπο μνημείο, γράφοντας τα ονόματα των θυμάτων μπροστά στον Άγνωστο Στρατιώτη, δίνοντας έτσι νέα διάσταση στον αγώνα μνήμης και διεκδίκησης.

Προκλητικός αστυνομικός

Την ίδια στιγμή, σε μία πρωτοφανή πρόκληση σε βάρος του πατέρα του 22χρονου, προχώρησε η ΕΛΑΣ.

Όπως φαίνεται από βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας, αστυνομικός ζήτησε ταυτοποίηση στοιχείων του πατέρα του Ντένις Ρούτσι, τη στιγμή που είχε γίνει γνωστό στο πανελλήνιο η είδηση της απεργίας πείνας. «Αν τα ήξερα δεν θα μου τα ζητούσαν» ακούγεται να λέει ο αστυνομικός

