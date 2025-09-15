Ρωσία: Εκτόξευσε πύραυλο «Kalibr» από πυρηνοκίνητο υποβρύχιο στη Θάλασσα Μπάρεντς (video)

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτόξευσης πυραύλων «Arkhangelsk» πέτυχε άμεσο πλήγμα στον στόχο του με πύραυλο «Kalibr» στη Θάλασσα Μπάρεντς κατά τη διάρκεια της άσκησης Zapad-2025

Το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτόξευσης πυραύλων «Arkhangelsk» πέτυχε άμεσο πλήγμα στον στόχο του με πύραυλο «Kalibr» στη Θάλασσα Μπάρεντς κατά τη διάρκεια της άσκησης Zapad-2025, όπως ανακοίνωσε το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας.

«Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής άσκησης Zapad-2025, οι δυνάμεις υποβρυχίων του Βόρειου Στόλου εκτέλεσαν πλήγμα με πυραυλικά όπλα υψηλής ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς εναντίον προσομοιωμένου εχθρού στη Θάλασσα του Μπάρεντς. Το πλήρωμα του πυρηνοκίνητου υποβρυχίου – πυραυλοφόρου καταδρομικού Arkhangelsk πραγματοποίησε πρακτική εκτόξευση πυραύλου cruise Kalibr εναντίον θαλάσσιου στόχου από υποθαλάσσια θέση», αναφέρει η ανακοίνωση.

Όπως αναφέρει το Ria Novosti, η περιοχή όπου πραγματοποιήθηκε η εκτόξευση του πυραύλου είχε εκ των προτέρων αποκλειστεί από την πολιτική ναυσιπλοΐα και τις πτήσεις της αεροπορίας.

Σύμφωνα με τα αντικειμενικά στοιχεία ελέγχου, ο πύραυλος έπληξε τον θαλάσσιο στόχο με άμεσο πλήγμα, υπογράμμισε το ρωσικό υπουργείο.

Οι κοινές στρατηγικές ασκήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας «Zapad-2025» διεξάγονται από τις 12 έως τις 16 Σεπτεμβρίου. Στόχος τους είναι η δοκιμή των δυνατοτήτων των δύο χωρών για τη διασφάλιση της στρατιωτικής ασφάλειας του Ενωσιακού Κράτους, καθώς και η ετοιμότητα για την απόκρουση πιθανής επιθετικότητας. Στις ασκήσεις έχουν επίσης προσκληθεί επιχειρησιακές ομάδες στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και στρατιωτικά αποσπάσματα του Οργανισμού Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας (CSTO), του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO) και άλλων κρατών-εταίρων.


