Η League Phase του UEFA Champions League ξεκινά στην COSMOTE TV

Η League Phase του UEFA Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία το τριήμερο 16-18/9, με όλα τα ματς της 1ης αγωνιστικής να μεταδίδονται ζωντανά από την COSMOTE TV. Στη «μάχη» θα ριχτεί και ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιστρέφει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21, με όλους τους αγώνες του να φιλοξενούνται στα κανάλια COSMOTE SPORT. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την Τετάρτη 17/9 στις 19.45, στο COSMOTE SPORT 2HD.

Οι υπόλοιποι αγώνες που ξεχωρίζουν

Την Τρίτη 16/9 η «βασίλισσα» Ρεάλ Μαδρίτης θα υποδεχθεί τη Μαρσέιγ (16/9, 22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ), ενώ η Γιουβέντους θα αντιμετωπίσει τη Ντόρτμουντ (16/9, 22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START) σε μία «επανάληψη» του τελικού του 1997. Την Τετάρτη 17/9 ξεχωρίζουν τα ματς Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4K), Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (17/9, 22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START) και Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα (17/9, 22.00, COSMOTE SPORT 5HD), ενώ την Πέμπτη 18/9 έντονο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναμετρήσεις Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4K) και Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START).

Η δημοσιογραφική κάλυψη των καναλιών COSMOTE SPORT

Η δημοσιογραφική ομάδα της COSMOTE TV θα μεταφέρει τις εξελίξεις από όλες τις αναμετρήσεις της αγωνιστικής, μέσα από πλούσια ρεπορτάζ και ειδικές εκπομπές. Κάθε ημέρα αγωνιστικής δράσης οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους την εκπομπή «UEFA Champions League Show» με τους Μιχάλη Τσόχο και Βασίλη Σαμπράκο, πριν και μετά τη λήξη των ματς, με όλο το ρεπορτάζ, δηλώσεις των πρωταγωνιστών, ψηφιακή ανάλυση των κρίσιμων φάσεων και τα καλύτερα στιγμιότυπα. Επίσης, η εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45 με τον Γιάννη Κυφωνίδη & 22.00 με τον Μιχάλη Τσόχο) θα προσφέρει λεπτό προς λεπτό ενημέρωση από όλα τα ματς της αγωνιστικής.

Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα μεταδόσεων:

UEFA Champions League (League Phase, 1η Αγωνιστική)

Τρίτη 16/9

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Μπιλμπάο-Άρσεναλ (Τρίτη 16/9, 19.45, COSMOTE SPORT 6HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Ρεάλ Μαδρίτης-Μαρσέιγ (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Γιουβέντους-Ντόρτμουντ (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Τότεναμ-Βιγιαρεάλ (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Μπενφίκα-Καραμπάγκ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

PSV Αϊντχόφεν-Ουνιόν (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Τετάρτη 17/9, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Τετάρτη 17/9

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (18.30, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Σλάβια Πράγας-Μπόντο Γκλιμτ (19.45, COSMOTE SPORT 6HD)

Ολυμπιακός-Πάφος (19.45, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show Postgame Ολυμπιακός-Πάφος» (21.50, COSMOTE SPORT 2HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μαδρίτης (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & 4Κ)

Μπάγερν Μονάχου-Τσέλσι (22.00, COSMOTE SPORT 4HD & START)

Παρί Σεν Ζερμέν-Αταλάντα (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Άγιαξ-Ίντερ (22.00, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Πέμπτη 18/9, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)

Πέμπτη 18/9

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (19.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (19.45, COSMOTE SPORT 1HD)

Κλαμπ Μπριζ-Μονακό (19.45, COSMOTE SPORT 6HD)

Κοπεγχάγη-Λεβερκούζεν (19.45, COSMOTE SPORT 7HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό» (22.00, COSMOTE SPORT 1HD)

Μάντσεστερ Σίτι-Νάπολι (22.00, COSMOTE SPORT 2HD & 4Κ)

Νιούκαστλ-Μπαρτσελόνα (22.00, COSMOTE SPORT 3HD & START)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας-Καϊράτ Αλμάτι (22.00, COSMOTE SPORT 4HD)

Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Γαλατάσαραϊ (22.00, COSMOTE SPORT 5HD)

Εκπομπή «UEFA Champions League Show» (Παρασκευή 19/9, 00.05, COSMOTE SPORT 1HD)