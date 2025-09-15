Ευρωκοινοβούλιο: Στήριξη στην πρωτοβουλία Τσιόδρα για αξιολόγηση των πολιτικών στις Περιφέρειες της Ευρώπης
Η Φιλιππιάδα γιορτάζει σήμερα τον Προστάτη της Άγιο Βησσαρίωνα
Τα πέντε σενάρια για τις συντάξεις χηρείας
Η Εθνική Μπάσκετ επέστρεψε με το χάλκινο – Υποδοχή ηρώων στο «Ελ. Βενιζέλος» (video)
Η Παμβώτιδα αναδεικνύεται σε ιδανικό στίβο: Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι Βαλκανικοί Αγώνες Κωπηλασίας
Μ. Τζούφη: Να ενταχθούν οι μελισσοκόμοι της Ηπείρου στο Μέτρο 23 για οικονομική ενίσχυση
Αλβανία: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση – Εξαρθρώθηκε κύκλωμα διαδικτυακής απάτης
Χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τη Γάζα, λόγω των ισραηλινών βομβαρδισμών
Ένοχοι Σαράφης & Κελέση – Η πολιτική δικαίωση Λοβέρδου και η κραυγή δικαιοσύνης του Σαμαρά
Ο ΗΡΩΝ Υποστηρικτής του Ioannina Lake Run 2025 – Για πρώτη φορά ενισχύει την κορυφαία δρομική διοργάνωση της Ηπείρου

Άννα Βίσση για τις συναυλίες της στο Καλλιμάρμαρο – «Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο»

Δήλωσε συγκινημένη και βαθιά ευγνώμων για την αγάπη του κόσμου

Την απέραντη ευγνωμοσύνη της και τη βαθιά συγκίνησή της για την αγάπη που δέχτηκε από το κοινό της στις δύο συναυλίες που πραγματοποίησε στο Καλλιμάρμαρο εξέφρασε η Άννα Βίσση μέσα από μια ανάρτησή της στα social media.

Απευθυνόμενη στους θαυμαστές της, η τραγουδίστρια επισήμανε ότι νιώθει σαν να ξύπνησε από όνειρο, τονίζοντας ότι η ίδια δεν έχει κάτι να πει αφού τα είπε όλα η αγάπη του κόσμου.

«Ξύπνησα από ένα μαγικό όνειρο. Τα λόγια μου τελείωσαν. Μιλήσατε για όλα εσείς. Εγώ προσπάθησα για άλλη μια φορά να δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε αυτό που αγαπώ να κάνω. Κι εσείς με δικαιώσατε. Εύχομαι όλοι στις ζωές μας να βρίσκουμε αγάπη και φιλία αληθινή. Ο κόσμος έγινε χαλεπός και οι σχέσεις δυσεύρετες. Χτες και προχτές είδα αγκαλιές πρόσωπα όμορφα και χαμογελαστά στόματα παθιασμένα να τραγουδούν. Δεν ήταν η συναυλία της Βίσση. Ήταν η συναυλία μας. Ευγνώμων για πάντα» έγραψε σε story της στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

Γλυκερία για τη συναυλία της στο Ισραήλ: «Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός – Ήταν άδικη αυτή η ανθρωποφαγία» (Video)

Μικέλε Μορσέλλι: Ο 42χρονος μάνατζερ που κληρονόμησε 60 εκατ. από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας (Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Nέα μέτρα για την εισφοροδιαφυγή ενόψει… Σύνδεση ψηφιακής κάρτας με ένσημα

Πρέβεζα: Σε εξέλιξη οι εργασίες για το νέο αγωγό ύδρευσης

Ζωή Κωνσταντοπούλου: « H Κυβέρνηση έχει προ πολλού χρεoκοπήσει» (βίντεο)

Π. Μαρινάκης: Μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, οι φοροελαφρύνσεις φτάνουν τις 83 την τελευταία εξαετία (βίντεο)

Η Αρχή για το Ξέπλυμα δέσμευσε 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Πόπης Σεμερτζίδου και συγγενών της

Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα ανασύρθηκε από το Θερμαϊκό

Στο πλευρό των πυρόπληκτων του Δήμου Ζηρού ο Δήμος Ιωαννιτών με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης

Δήμος Αρταίων: Έκτακτη χρηματική ενίσχυση άμεσα και λογαριασμός αλληλεγγύης για τους πυρόπληκτους

Συντάξεις Οκτωβρίου: Οι τελικές ημερομηνίες πληρωμής

Έρχεται αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος τον Οκτώβριο

Συνελήφθη στην Κακαβιά με εκκρεμή ποινή φυλάκισης 3 μηνών και πρόστιμο 1.500 ευρώ

Άγιοι Απόστολοι Ιωαννίνων: Σκουπίδια, ογκώδη και βουλωμένα φρεάτια

Ειρ. Αγαπηδάκη: Ξεκινά η συστηματική κάλυψη των Κινητών Ομάδων Υγείας (ΚΟΜΥ) σε όλη τη χώρα

Μητσοτάκης μετά τη συνάντηση με Κόστα: Πρόταση για ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό εργαλείο στην άμυνα (βίντεο)

Λιόλιος: “Τα χθεσινά δάκρυα χαράς είναι η παρακαταθήκη”

Τράπεζα Ηπείρου: Χορηγός στο Ioannina Lake Run για 9η συνεχή χρονιά

Συνελήφθη αλλοδαπός για 10 πυρκαγιές στα Χανιά – Κατηγορείται για εμπρησμό από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση

Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλη την Ελλάδα – Εύχομαι να αναγεννήσει το μπάσκετ σε πολλούς τομείς»

Τσουκαλάς σε Μαρινάκη: Όσο και να προσπαθείτε να γαντζωθείτε με ψέματα στην εξουσία, η αντίστροφη μέτρηση για την πολιτική αλλαγή έχει αρχίσει 

Υπόθεση Novartis – Βενιζέλος: «Η καταδίκη των επισήμως πλέον ψευδομαρτύρων έγινε δυστυχώς με μεγάλη καθυστέρηση»

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Σ' αναμμένα Κάρβουνα
Νίκος Τριανταφύλλου
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
George Coiffure
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save