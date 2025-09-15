Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου άνετα στον τελικό του μήκους με ένα άλμα στα 8,17μ. (video)

Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο. Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού […]

Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού όπου το όριο πρόκρισης ήταν στα 8,15μ.

Ο πρωταθλητής του μήκους έκανε άλμα στα 8,17μ και εξασφάλισε από νωρίς τη θέση του στον τελικό της Τετάρτης (17/9, 14:49) όπου θα πάει να διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου του.

