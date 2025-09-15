Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Ο Τεντόγλου άνετα στον τελικό του μήκους με ένα άλμα στα 8,17μ. (video)

Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο. Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού […]

Ο Μίλτος Τεντόγλου… έβγαλε την υποχρέωση του προκριματικού και έδωσε ραντεβού στον τελικό του μήκους του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στο Τόκιο.

Ο κάτοχος του τίτλου αγωνίστηκε στο α’ γκρουπ του προκριματικού όπου το όριο πρόκρισης ήταν στα 8,15μ.

Ο πρωταθλητής του μήκους έκανε άλμα στα 8,17μ και εξασφάλισε από νωρίς τη θέση του στον τελικό της Τετάρτης (17/9, 14:49) όπου θα πάει να διεκδικήσει την υπεράσπιση του τίτλου του.

Διαβάστε επίσης:

Η δικαίωση του Γιάννη: Έσβησε «σκιές» και κριτικές και έκανε ξανά, με Σπανούλη και συμπαίκτες, την Εθνική «επίσημη αγαπημένη»

Παναγιώτης Γιαννάκης: «Χάρηκα τη διαδρομή της Εθνικής, αξίζαμε να φτάσουμε στο μετάλλιο» (Video)

Νίκος Γκάλης: Τα συχαρητήρια στην Εθνική μας – «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη»


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ο Αλέξανδρος Θεμελής στην 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Βιωματικές δράσεις και χαμόγελα στο 3ο Παραλίμνιο Πικνίκ – Θ. Μπέγκας: «Το πείραμα πέτυχε»

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων: Έντονες αντιδράσεις για την προτεινόμενη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης στην Πεδινή

Ισχυρή υπεραπόδοση στο 8μηνο: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. και έσοδα-ρεκόρ από φόρους

Υπόθεση Novartis: Ενοχή ψευδείς καταθέσεις αλλά και ψευδή καταμήνυση στους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα 17 ευρώ «πετάει» η τιμή του αρνιού – Αυξήσεις και στα γαλακτοκομικά (βίντεο)

Δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης καταγγέλλει ο ΟΣΕ

Αποκεντρωμένη: Σύσκεψη για να βρεθεί λύση στον “πόλεμο” του νερού μεταξύ Πρέβεζας και Λευκάδας

Κόντρα κυβέρνησης – Ανδρουλάκη: «Εισηγείται δημοσιονομικό εκτροχιασμό» λέει το Μαξίμου (βίντεο)

Αστικές συγκοινωνίες: Χωρίς ελευθέρας ακόμα οι μαθητές, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο

Εσπερινός στο Παρεκκλήσι της Αγίας Σοφίας στο χώρο της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων

Κορονοϊός: Ιστορική εξέλιξη 5 χρόνια μετά την πανδημία

Απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα από πατέρα θύματος των Τεμπών

Με ένα άλμα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου 2025 ο Τεντόγλου – Βίντεο

Ο «χορός των σκιών» – Το μυθιστόρημα της εξόντωσης Καραμανλή και Σαμαρά από τον Μητσοτάκη

Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Με τον Βιτόρια ο Παναθηναϊκός του πρωταθλήματος ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος

ΒΙΝΤΕΟ – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ένα άλμα και τελικό ο Τεντόγλου!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Νίκος Παππάς κέρδισε το πανελλήνιο Οπτιμιστ U16 στη Σύρο

Ολυμπιακός: Πρώτος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου»

Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Πάμε μπροστά από τις ταμπέλες – Μία τυχόν επιστροφή Τσίπρα θα λειτουργούσε ενοποιητικά για την ΝΔ

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Ποδήλατο Γιαννούλη
George Coiffure
Tzimas Home Accessories
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save