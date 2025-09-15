Η νέα γενιά μηχανικών ξεκινά από τη METLEN – 9ος κύκλος «Μηχανικοί στην Πράξη»

Η METLEN προσκαλεί για ακόμη μία χρονιά τις νέες και τους νέους απόφοιτους μηχανικούς να συμμετάσχουν στον 9ο κύκλο του προγράμματος «Μηχανικοί στην Πράξη».

Πρόκειται για ένα έμμισθο πρόγραμμα πρακτικής εργασίας διάρκειας ενός έτους, που λειτουργεί ως «σχολείο» υψηλού επιπέδου για μηχανικούς, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εφαρμόσουν όσα έμαθαν στις σπουδές τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Μετά την επιτυχημένη περσινή διεύρυνση, το πρόγραμμα υλοποιείται για δεύτερη χρονιά όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά τόσο στην Αγγλία, όσο και στην Ιταλία, δίνοντας έτσι στους συμμετέχοντες διεθνή εμπειρία και οπτική.

Το πρόγραμμα «Μηχανικοί στην Πράξη» ξεκίνησε στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο του 2014 και μέσα σε πάνω από μία δεκαετία έχει εξελιχθεί σε θεσμό. Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οκτώ κύκλοι με απόλυτη επιτυχία, καθώς το σύνολο των μηχανικών που συμμετείχαν βρήκαν εργασία σε λιγότερο από τρεις μήνες, ενώ πολλοί από αυτούς εντάχθηκαν στο δυναμικό της METLEN, αναλαμβάνοντας οργανικές θέσεις.

Συνολικά, στους πρώτους οκτώ κύκλους συμμετείχαν περισσότεροι από 260 νέοι μηχανικοί. Από το σύνολο όσων έχουν περάσει από το πρόγραμμα, 125 παραμένουν μέχρι σήμερα στην εταιρεία, ακόμη και δέκα χρόνια μετά, επιβεβαιώνοντας τη μακροπρόθεσμη αξία του.

Μέσα από τη συμμετοχή τους, οι νέοι μηχανικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε σύνθετα έργα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες που θα τους συνοδεύουν σε όλη την επαγγελματική τους πορεία. Με αυτόν τον τρόπο, η METLEN έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για όσους επιδιώκουν να κάνουν τα πρώτα τους βήματα με ασφάλεια, προοπτική και με προκλήσεις που εμπνέουν. Άλλωστε, το ποσοστό ικανοποίησης, κατά την αξιολόγησή τους παραμείνει σταθερά υψηλό πάνω από 90%.

Τι προσφέρει το πρόγραμμα:

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

  • Εργαστούν σε μία από τις κορυφαίες ελληνικές εταιρείες με διεθνές αποτύπωμα.
  • Συμμετάσχουν σε έργα με παγκόσμιο αντίκτυπο.
  • Ζήσουν από κοντά τη δυναμική του βιομηχανικού και ενεργειακού κλάδου, δουλεύοντας σε συναρπαστικά projects.
  • Αναπτύξουν δεξιότητες σε time management, παρουσιάσεις, MS Office, Data Analysis, Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλα.
  • Δεχθούν καθοδήγηση από έμπειρους επαγγελματίες και να αποκτήσουν εργαλεία για να επιλύουν σύνθετα προβλήματα και να ανταποκρίνονται σε απαιτητικά έργα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πρόσφατους πτυχιούχους Μηχανικούς με μέγιστη εργασιακή εμπειρία 2 ετών. Επιπλέον προϋποθέσεις αποτελούν:

  • Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικός (Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Πολιτικοί, Χημικοί Μηχανικοί, ή άλλες ειδικότητες)
  • Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται η METLEN: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Άγιος Νικόλαος Βοιωτίας, Κόρινθος, Βόλος (βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN)
  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους
  • Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας
  • Συμπεριφορές που βασίζονται στις αξίες της METLEN:
    • Προσωπική ανάπτυξη
    • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα και στην ασφάλεια
    • Συνεργασία και Εμπιστοσύνη
    • Ενσυναίσθηση και Αποτελεσματική επικοινωνία
    • Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.metlengroup.com/our-people/engineers-in-action/.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη:

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Μηχανικοί στη Πράξη:


