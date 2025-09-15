Γλυκερία για τη συναυλία της στο Ισραήλ: «Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός – Ήταν άδικη αυτή η ανθρωποφαγία» (Video)

«Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία» τόνισε

Την απάντησή της στις ποικίλες αντιδράσεις που προκλήθηκαν λόγω της απόφασής της να εμφανιστεί κανονικά σε προγραμματισμένη εμφάνισή της στο Ισραήλ αναφέρθηκε η Γλυκερία, διαφοροποιώντας, τότε, τη θέση της από άλλους Έλληνες καλλιτέχνες που απέσυραν τη συμμετοχή τους στον απόηχο των δραματικών εξελίξεων στη Γάζα.

Καλεσμένη του Γιώργου Λιάγκα στο «Πρωινό», η τραγουδίστρια ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να ακυρώσει τη συναυλία, ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό, ενώ χαρακτήρισε άδικη την «επίθεση» που δέχτηκε, επισημαίνοντας ότι δεν τη στήριξαν οι Έλληνες καλλιτέχνες.

Έκανε δε, λόγο για «ανθρωποφαγία», ενώ αναφερόμενη στο Ισραήλ υποστήριξε ότι δεν αποτελεί έναν «γενοκτόνο λαό, καθώς υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμιά γενοκτονία»

«Οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν ήταν υποστηρικτικοί. Ήταν πολύ άδικο όλο αυτό, δεν έπρεπε να είχε συμβεί αυτή η ανθρωποφαγία εναντίον μου, αλλά μέσα μου τους έχω συγχωρήσει, γιατί καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Ήταν μια ανειλημμένη υποχρέωση που είχα αναλάβει καιρό, είχα προσπαθήσει να ακυρώσω αυτή τη συναυλία, αλλά μου είπαν ότι δεν γίνεται. Αν τα πράγματα βρουν τη θέση που τους αρμόζει, θα πήγαινα ξανά στο Ισραήλ. Αν είχα επιλογή, δεν θα πήγαινα. Θα το έκανα ξανά υπό προϋποθέσεις» είπε και πρόσθεσε:

«Δεν έχω καταλάβει γιατί έχει γίνει όλο αυτό. Κατανοώ μέχρι ένα σημείο τις αντιδράσεις. Δεν ήθελα να πάρω θέση γιατί στο Ισραήλ πάω 35 χρόνια. Έχω κάνει φίλους εκεί. Πιστεύω ότι σε αυτά τα γεγονότα, υπάρχουν πολλές πλευρές, όλοι κάτι έχουν να πουν. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν συμμετέχουν σε καμία γενοκτονία. Δεν είναι ομαδικά ένας γενοκτόνος λαός. Είναι ένας λαός που περιβάλλεται από άλλους λαούς που δεν έχουν καλύτερα συναισθήματα για αυτούς. Ένας πόλεμος πάντα είναι κάτι πολύ άσχημο, γιατί δεν είναι καλό για καμία πλευρά».

Τέλος, η Γλυκερία ισχυρίστηκε ότι έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρωθούν οι καλοκαιρινές της συναυλίες, ωστόσο, η πλειοψηφία του κόσμου τη στήριξε.

«Όλο αυτό το πράγμα έχει μια κατεύθυνση. Η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν με έχει αφήσει. Έγιναν προσπάθειες από κάποιους να ακυρώσουν αυτές τις συναυλίες που έκανα το καλοκαίρι. Με επιστολές ζητούσαν από τους διοργανωτές να ακυρώσουν τις συναυλίες. Οι αρχές μας βοήθησαν πολύ σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάποια σχόλια με στεναχώρησαν στα social media, και ξέρω ότι μερικοί από αυτούς δεν με έχουν ακούσει ποτέ. Κάποιοι άνθρωποι επηρεάστηκαν χωρίς να είναι υποκινούμενοι. Εγώ δεν υποστηρίζω τον πόλεμο, είμαι άνθρωπος της Ειρήνης, μέσα από τα τραγούδια μου προσπαθούσα να ενώσω τους ανθρώπους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Μικέλε Μορσέλλι: Ο 42χρονος μάνατζερ που κληρονόμησε 60 εκατ. από τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Γιώργος Μαζωνάκης: Στο νοσοκομείο η μητέρα του με σοβαρό πρόβλημα υγείας (Video)

Χαβιέ Μπαρδέμ: Με παλαιστινιακή κεφίγια στα βραβεία Emmy – Στέλνει νέο μήνυμα για τη Γάζα (Video)


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

Ο Αλέξανδρος Θεμελής στην 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως

Βιωματικές δράσεις και χαμόγελα στο 3ο Παραλίμνιο Πικνίκ – Θ. Μπέγκας: «Το πείραμα πέτυχε»

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ιωαννίνων: Έντονες αντιδράσεις για την προτεινόμενη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης στην Πεδινή

Ισχυρή υπεραπόδοση στο 8μηνο: Πρωτογενές πλεόνασμα 8,7 δισ. και έσοδα-ρεκόρ από φόρους

Υπόθεση Novartis: Ενοχή ψευδείς καταθέσεις αλλά και ψευδή καταμήνυση στους «Μάξιμο Σαράφη» και «Αικατερίνη Κελέση»

Στα 17 ευρώ «πετάει» η τιμή του αρνιού – Αυξήσεις και στα γαλακτοκομικά (βίντεο)

Δολιοφθορά στο σύστημα τηλεδιοίκησης καταγγέλλει ο ΟΣΕ

Αποκεντρωμένη: Σύσκεψη για να βρεθεί λύση στον “πόλεμο” του νερού μεταξύ Πρέβεζας και Λευκάδας

Κόντρα κυβέρνησης – Ανδρουλάκη: «Εισηγείται δημοσιονομικό εκτροχιασμό» λέει το Μαξίμου (βίντεο)

Αστικές συγκοινωνίες: Χωρίς ελευθέρας ακόμα οι μαθητές, πληρώνουν κανονικό εισιτήριο

Εσπερινός στο Παρεκκλήσι της Αγίας Σοφίας στο χώρο της Μονάδας Προστασίας Παιδιού Ιωαννίνων

Κορονοϊός: Ιστορική εξέλιξη 5 χρόνια μετά την πανδημία

Απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα από πατέρα θύματος των Τεμπών

Με ένα άλμα στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου 2025 ο Τεντόγλου – Βίντεο

Ο «χορός των σκιών» – Το μυθιστόρημα της εξόντωσης Καραμανλή και Σαμαρά από τον Μητσοτάκη

Γ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: Με τον Βιτόρια ο Παναθηναϊκός του πρωταθλήματος ήταν μια ομάδα χωρίς αρχή, μέση και τέλος

ΒΙΝΤΕΟ – Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Ένα άλμα και τελικό ο Τεντόγλου!

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής του 2025 Νίκος Παππάς κέρδισε το πανελλήνιο Οπτιμιστ U16 στη Σύρο

Ολυμπιακός: Πρώτος αντίπαλος της Μπαρτσελόνα στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου»

Κασσελάκης στον Realfm 97,8: Πάμε μπροστά από τις ταμπέλες – Μία τυχόν επιστροφή Τσίπρα θα λειτουργούσε ενοποιητικά για την ΝΔ

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

Ποδήλατο Γιαννούλη
George Coiffure
Tzimas Home Accessories
Ασφάλειες Γεωργιάδης - HG Brokers SA
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save