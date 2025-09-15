Το ανερχόμενο αστέρι της Formula Ε, Taylor Barnard, εντάσσεται στην DS PENSKE μαζί με τον Maximilian Günther

Ο ταλαντούχος νεαρός Βρετανός θα αγωνιστεί στο πλευρό του Maximilian Günther

Ο Taylor Barnard, μετά από μια ιστορική παρθενική σεζόν στη Formula E όπου έσπασε ρεκόρ, εντάσσεται στην DS Automobiles και την PENSKE AUTOSPORT

Σε ηλικία μόλις 21 ετών, ο ταλαντούχος νεαρός Βρετανός θα αγωνιστεί με την ομάδα της DS Automobiles στο πλευρό του Maximilian Günther

Η DS Automobiles ευχαριστεί τον Jean-Éric Vergne για την τεράστια συνεισφορά του στο εξαιρετικό ιστορικό επιτυχιών της μάρκας στη Formula

Ο Taylor Barnard – ο νεότερος οδηγός στην ιστορία της Formula E που συμμετείχε σε E-Prix (Μονακό 2024, 14η θέση), κατέκτησε βαθμούς (Βερολίνο 2024, 10η και 8η θέση), ανέβηκε στο βάθρο (3η θέση στο Σάο Πάολο 2025), είχε pole position (2ος στην Τζέντα 2025) – θα ενταχθεί στη DS PENSKE ως teammate του Maximilian Günther.

Με πέντε βάθρα και δύο pole positions σε μια καριέρα που αριθμεί μόλις 19 αγώνες μέχρι σήμερα, το ταλέντο της ABB FIA Formula E θα ξεκινήσει τη Σεζόν 12 στο τιμόνι της DS E-TENSE FE25 που έχει αναπτυχθεί από την DS Performance.

Ένας αποφασιστικός οδηγός με ικανότητα σε εντυπωσιακές προσπεράσεις, ο νεαρότερος του grid – μόλις 21 ετών – θα έχει στη διάθεσή του ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό μονοθέσιο και αποστολή να αναδείξει την ηλεκτρική τεχνολογία της DS Automobiles στις πίστες Formula E ανά τον κόσμο.

Με δίδυμο τους Taylor Barnard και Maximilian Günther (με δύο νίκες και δύο pole positions στη Σεζόν 11), η DS Automobiles στοχεύει να ενισχύσει το εντυπωσιακό της παλμαρέ με περισσότερες νίκες και τη διεκδίκηση νέων παγκόσμιων τίτλων.

Μετά από τρεις σεζόν στο πλευρό της γαλλοαμερικανικής ομάδας και σημαντικές επιτυχίες την περίοδο 2022-2025 (οκτώ βάθρα, μία νίκη και τρεις pole positions), ο μοναδικός διπλός πρωταθλητής της Formula E, Jean-Éric Vergne, και η DS PENSKE αποφάσισαν να ακολουθήσουν ξεχωριστούς δρόμους. Έτσι ολοκληρώνεται μια σπουδαία αθλητική και ανθρώπινη πορεία μεταξύ του “JEV” και της DS Automobiles, που ανέδειξε τη μάρκα διεθνώς. Στα οκτώ χρόνια κοινής πορείας, τα εντυπωσιακά αποτελέσματα περιλαμβάνουν δύο τίτλους κατασκευαστών, έναν τίτλο οδηγών, έξι νίκες, 25 βάθρα και 11 pole positions.

Τα επίσημα δοκιμαστικά για τη Σεζόν 12 θα διεξαχθούν στη Βαλένθια της Ισπανίας από τις 27 έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ ο πρώτος αγώνας θα πραγματοποιηθεί στο Σάο Πάολο (Βραζιλία) στις 6 Δεκεμβρίου.

Eugenio Franzetti, Διευθυντής της DS Performance:

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον νεαρό αστέρα της Formula E στην ομάδα μας! Η νεανικότητά του, το ταλέντο και η αποφασιστικότητά του θα είναι καθοριστικά στοιχεία για να διεκδικήσει βάθρα και να βρεθεί ανάμεσα στους πρωτοπόρους της νέας σεζόν που ξεκινά. Είμαι βέβαιος ότι θα αποτελέσει ένα εξαιρετικό δίδυμο με τον Max και θα αξιοποιήσει στο έπακρο τη DS E-TENSE FE25. Ταυτόχρονα, θέλω να ευχαριστήσω τον μοναδικό διπλό πρωταθλητή της Formula E, με τον οποίο ήταν πραγματική χαρά να συνεργαστούμε για οκτώ σεζόν. Οι γνώσεις και η αφοσίωση του Jean-Éric συνέβαλαν καθοριστικά σε ό,τι πετύχαμε ως μάρκα. Αυτή η παραγωγική συνεργασία μεταξύ του ‘JEV’ και της DS Automobiles θα αποτελέσει σίγουρα ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία της Formula E».

Taylor Barnard:

«Είμαι ενθουσιασμένος που εντάσσομαι στη DS PENSKE για τη Σεζόν 12. Η ομάδα διαθέτει μεγάλη εμπειρία στη Formula E και ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Max για να διεκδικήσουμε κορυφαία αποτελέσματα! Η Formula E είναι μια μοναδική διοργάνωση· νιώθω έτοιμος να συνεχίσω την πορεία που ξεκίνησα και να παλέψω για την κορυφή!».

Maximilian Günther:

«Ανυπομονώ να ξεκινήσω τη δεύτερη σεζόν μου ως οδηγός της DS PENSKE. Η πρώτη μας χρονιά μαζί είχε πολλές κορυφαίες στιγμές, χαρακτηριζόμενη από ποιότητα και ισχυρές επιδόσεις. Τώρα ανυπομονώ να χτίσω πάνω σε αυτή τη βάση στη δεύτερη σεζόν μας. Η άφιξη του Taylor ως νέου teammate είναι φανταστική· είναι εξαιρετικός οδηγός και σπουδαία προσθήκη για την ομάδα μας. Υπάρχει ένα απίστευτο πνεύμα σε όλη την ομάδα και δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσει η νέα σεζόν!».

Βασικά στοιχεία από την είσοδο της DS Automobiles στη Formula E:

137 αγώνες

4 τίτλοι πρωταθλήματος

18 νίκες

55 βάθρα

26 pole positions

