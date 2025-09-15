Ο Αλέξανδρος Θεμελής στην 53η Έκθεση Βιβλίου στο Πεδίον του Άρεως
Premia: Εξαγορά ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους έναντι 64 εκατ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την υπογραφή συμφωνίας αγοράς από την Premia ενός ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους

Την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε η συναλλαγή με την υπογραφή συμφωνίας αγοράς από την Premia ενός ξενοδοχείου στις Κανάριες Νήσους ιδιοκτησίας Nordic Leisure Travel Group.

Συγκεκριμένα, η Premia απέκτησε από την “AIRTOURS RESORT OWNERSHIP ESPANA, S.L.U” εταιρεία που ανήκει στον όμιλο NTLG, το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας “HOTELES SUNWING S.A.U” στην οποία ανήκει το ξενοδοχείo 4 αστέρων και 252 κλειδιών “Sunwing Arguineguin” στον Δήμο Mogan, Gran Canaria, στην Ισπανία έναντι τιμήματος € 64.000.000 (με την επιφύλαξη προσαρμογών στο πλαίσιο νομικού, τεχνικού και οικονομικού ελέγχου).

Η NLTG, η οποία λειτουργεί επιτυχημένα μέχρι σήμερα το Ξενοδοχείο για 39 έτη, θα συνεχίσει να τα λειτουργεί ως μισθωτής πλέον, μέσω μακροχρόνιας συμφωνίας μίσθωσης (triple-net), με αρχική διάρκεια 15 ετών και δικαίωμα παράτασης για επιπλέον 10 (5 + 5) έτη.

Το αρχικό ετήσιο μίσθωμα που θα καταβάλλεται από 1ης Οκτωβρίου 2025, ανέρχεται σε €4.640.000 και υπόκειται σε ετήσια αναπροσαρμογή, συνδεδεμένη με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή.

Η δανειακή χρηματοδότηση της συναλλαγής έγινε από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Ο Ηλίας Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της STERNER STENHUS και Πρόεδρος της PREMIA, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Επεκτείνουμε τις επενδύσεις μας στον κλάδο του τουρισμού σε συνεργασία με την NLTG σαν στρατηγικό εταίρο. Σε λιγότερο από ένα χρόνο αποκτήσαμε χαρτοφυλάκιο 1.050 δωματίων αξίας 180 εκατομμυρίων ευρώ. Στόχος μας για τα επόμενα δύο χρόνια είναι να ξεπεράσουμε τα 2.000 δωμάτια αξιοποιώντας τις επενδυτικές ευκαιρίες και αυξάνοντας την κερδοφορία της PREMIA.»

