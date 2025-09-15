Στην Ουάσιγκτον ο Οικουμενικός Πατριάρχης

Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αρχίζοντας την 12ήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες

Στην Ουάσιγκτον έφτασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, αρχίζοντας την 12ήμερη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια επίσκεψη που συνδυάζει τη διπλωματία με το ποιμαντικό και πνευματικό έργο της Μητρός Εκκλησίας.

Η επίσημη τελετή υποδοχής πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Άντριους, όπου ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας έγινε δεκτός από τον επικεφαλής του Πρωτοκόλλου των ΗΠΑ. Παρόντες ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μέλη της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι της ομογένειας, αποτυπώνοντας τη βαρύτητα της επίσκεψης όχι μόνο σε εκκλησιαστικό αλλά και σε πολιτικό επίπεδο.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον, ο Βαρθολομαίος θα έχει σειρά σημαντικών επαφών. Σήμερα Δευτέρα στις 9 το βράδυ ώρα Ελλάδος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο. 

Την Τρίτη θα καταθέσει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο κοιμητήριο του Άρλινγκτον, συνοδευόμενος από τον Ελληνοαμερικανό στρατηγό Αντριου Ποπας. 

Θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που διοργανώνει προς τιμήν του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μάικ Ρήγας.

Κατά την παραμονή του στην Ουάσιγκτον ο Πατριάρχης θα παραστεί επίσης σε γεύμα που παραθέτει προς τιμήν του ο Πρόεδρος της Βουλής Μαικ Τζόνσον με συμμετοχή βουλευτών και από τα δύο κόμματα, ενώ θα παρευρεθεί και σε δεξίωση στην ενορία της Αγίας Αικατερίνης στη Βιρτζίνια.

ΕΠΟΜΕΝΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Η ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 

Κορυφαία στιγμή του ταξιδιου του στην Νεα Υορκη- οπου θα μεταβει την Πεμπτη- θα αποτελεσει η πρώτη επίσκεψη στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Ground Zero.

Ο ναός αποτελεί το σύμβολο της Ανάστασης και της Ελπίδας για την Ομογένεια και είναι ένα έργο που ο ίδιος ο Πατριαρχης στήριξε από την πρώτη στιγμή  και τώρα θα αντικρίσει ολοκληρωμένο.

Εκεί θα τελέσει δοξολογια και θα συμμετάσχει σε εκδηλώσεις μνήμης των διασωστών και των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου. 

Στην αμερικανικη μεγαλουπολη θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ενω θα απευθύνει ομιλια στο Council on Foreign Relations, μία εκ των πλέον επιδραστικών δεξαμενών σκέψεως στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αφορμή για την επίσκεψη είναι η βράβευσή του Οικουμενικού Πατριάρχη με το διεθνούς κύρους Βραβείο Templeton, για την προσφορά του στην προώθηση της θρησκευτικής ελευθερίας, του διαλόγου μεταξύ θρησκειών και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου στο Lincoln Center παρουσία προσωπικοτήτων όπως η Τζέιν Γκούνταλ, ο Αλ Γκορ και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πατριαρχης θα επισκεφτει και τα Χάμπτονς, όπου θα συμμετάσχει στην World Cleanup Day μαζί με θαλάσσιους ερευνητές του Πανεπιστημίου Stony Brook και θα τιμηθεί με το ανώτατο μετάλλιο του ιδρύματος. Παράλληλα, θα τελέσει λειτουργίες μαζί με Ιεράρχες από όλη την Αμερική. 

Σύμφωνα με πληροφορίες σε όλες τις συναντήσεις που θα έχει ο Πατριάρχης με υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, θα θέσει ζητήματα όπως οι θρησκευτικές ελευθερίες, ο πόλεμος στην Ουκρανία και η κατάσταση των χριστιανικών μειονοτήτων στη Μέση Ανατολή.

