Αμπελόκηποι: Φάρσα η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ

Φάρσα αποδείχτηκε τελικά η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Φάρσα αποδείχτηκε τελικά η απειλή για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή των Αμπελοκήπων. Όλα ξεκίνησαν χθες το μεσημέρι όπου υπήρξε ενημέρωση στην ΕΛ.ΑΣ. αλλά και σε άλλες υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ότι στην οδό Σεβαστουπόλεως στους Αμπελοκήπους έχει τοποθετηθεί βόμβα σε σούπερ μάρκετ.

Το σημείο στο οποίο υποτίθεται ότι τοποθετήθηκε η βόμβα απέχει μόλις λίγα μέτρα μακριά από την οδό Αρκαδίας όπου τον Οκτώβριο του 2024 είχαμε την έκρηξη του εκρηκτικού μηχανισμού και τον θάνατο ενός άνδρα και τον τραυματισμό μιας γυναίκας. Να θυμίσουμε ότι εκείνο το περιστατικό είχε συνδεθεί με προετοιμασία τρομοκρατικής επίθεσης.

Κλιμάκιο του ΤΕΕ έφτασε στο σημείο χθες το μεσημέρι όπου για λόγους ασφαλείας έκλεισε τους γύρω δρόμους και ερεύνησαν τον χώρο. Όπως διαπιστώθηκε δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και έτσι οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν από το σημείο. Ωστόσο χθες το βράδυ επέστρεψαν στο σημείο διότι η διορία για την υποτιθέμενη έκρηξη βόμβας ήταν τα μεσάνυχτα.

Αφού παρήλθε και αυτό το χρονικό διάστημα οι αστυνομικές δυνάμεις αποχώρησαν.

