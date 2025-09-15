Έρευνες για υδρογονάνθρακες: Chevron και Helleniq Energy σε νέα οικόπεδα – Οι γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις

Η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Την περασμένη εβδομάδα δημιουργήθηκαν σημαντικές προσδοκίες για την αξιοποίηση των ελληνικών υδρογονανθράκων, τόσο στις τέσσερις νέες περιοχές που βρίσκονται υπό διερεύνηση νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, όσο και στο «οικόπεδο 2» στο Ιόνιο, το οποίο βρίσκεται σε πιο προχωρημένο ερευνητικό στάδιο. Οι τέσσερις νέες περιοχές, μετά την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού που είχε προκηρυχθεί τον Ιούνιο, βαίνουν προς παραχώρηση στην Κοινοπραξία Chevron / Helleniq Energy, ενώ για το «οικόπεδο 2», όπως έγινε επισήμως γνωστό από τον επικεφαλής της Energean, κ. Μαθιό Ρήγα, η αρχική εκτίμηση για τους πιθανούς πόρους διαμορφώνεται στα 7 tcf (περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα) φυσικού αερίου.

Οι εξελίξεις αυτές έχουν, πέραν της οικονομικής τους σημασίας—επενδύσεις, νέες θέσεις εργασίας, ενίσχυση της ενεργειακής αυτάρκειας και μείωση των δαπανών για εισαγωγές υδρογονανθράκων—και μεγάλη γεωπολιτική αξία. Όπως επισήμανε ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ, Doug Burgum, η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Chevron για έρευνες νότια της Κρήτης επιβεβαιώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην περιοχή.

Η εγχώρια παραγωγή υδρογονανθράκων αναμένεται να ενισχύσει τον ρόλο της χώρας μας ως πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο σε επίπεδο διαμετακόμισης ενεργειακών πόρων, αλλά και για την άμεση τροφοδοσία της αγοράς.

Ο διαγωνισμός για τις τέσσερις νέες περιοχές («μπλοκ Α2», «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2») προκηρύχθηκε ύστερα από εκδηλωμένο ενδιαφέρον από την Helleniq Energy για την πρώτη και την Chevron για τις άλλες τρεις. Την περασμένη Τετάρτη, με τη λήξη της προθεσμίας, οι δύο εταιρείες κατέθεσαν από κοινού προσφορά και για τις τέσσερις περιοχές. Ήδη συγκροτήθηκε η επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών και ακολουθούν η κατάρτιση, η υπογραφή των συμβάσεων και η κύρωσή τους από τη Βουλή.

Στην περίπτωση του «οικοπέδου 2» στο Ιόνιο (30 χλμ. δυτικά της Κέρκυρας, με δυτικό όριο το θαλάσσιο όριο Ελλάδας-Ιταλίας), η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε το 2018 και σήμερα μισθωτές είναι η Κοινοπραξία Energean (75%) και HELLENiQ Upstream (25%). Όπως γνωστοποίησε ο κ. Μαθιός Ρήγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Energean, η αρχική εκτίμηση για τους πιθανούς πόρους (gas initially in place) κυμαίνεται στα 7 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια, ή περίπου 200 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.

Προκειμένου να εξακριβωθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμου κοιτάσματος, απαιτείται ερευνητική γεώτρηση, με δεδομένο το υψηλό κόστος και τον επενδυτικό κίνδυνο. Η κοινοπραξία Energean – HELLENiQ αναζητά συνεργάτη για τη συμμετοχή στο εγχείρημα. Τα βάθη του νερού στο «οικόπεδο 2» κυμαίνονται από 500 έως 1.500 μέτρα, ενώ η ύπαρξη επιβεβαιωμένου πετρελαϊκού συστήματος στη Δυτική Ελλάδα (Δυτικό Κατάκολο) και στην Αδριατική καθιστούν την περιοχή ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Η Energean έχει ζητήσει και από την Ιταλία παραχώρηση της γειτνιάζουσας περιοχής για έρευνα.

Με την προσθήκη των τεσσάρων νέων περιοχών, οι συνολικά παραχωρημένες ή προς παραχώρηση περιοχές για έρευνες υδρογονανθράκων αυξάνονται σε εννέα. Οι υπόλοιπες πέντε είναι:

«Οικόπεδο 2» (75% Energean – 25% HELLENiQ),

μπλοκ Ιονίου (100% HELLENiQ),

περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος, 100% HELLENiQ),

περιοχές Δυτικά και Νοτιοδυτικά της Κρήτης (70% Exxon – 30% HELLENiQ).

Η χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων έχει επιστραφεί στο Δημόσιο, ενώ για το κοίτασμα στο Κατάκολο υπάρχει εκκρεμότητα λόγω του θαλάσσιου πάρκου που πρόκειται να ανακηρυχθεί στο Ιόνιο. Παραγωγή υδρογονανθράκων υπάρχει ήδη στην περιοχή του Πρίνου από την Energean.

