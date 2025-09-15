Έρευνες για υδρογονάνθρακες: Chevron και Helleniq Energy σε νέα οικόπεδα – Οι γεωπολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις
Iris: Απεριόριστες πλέον οι αγορές στα e-shop απο το Νοέμβριο – Τον ερχόμενο Ιανουάριο αυξάνονται και τα όρια στα 1000
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιστροφή στα… βάσανα για την κυβέρνηση – Εξεταστική από σήμερα, εν αναμονή νέας δικογραφίας
Υψηλή αρτηριακή πίεση: Η κατανάλωση ενός χυμού θα μπορούσε να βοηθήσει στην μείωσή της, σύμφωνα με μελέτη
Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις παρατηρητικότητα ντετέκτιβ θα βρεις τα 12 ρακούν σε 10 δευτερόλεπτα
Ο «χάρτης» πληρωμών από e-ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ από σήμερα Δευτέρα έως τις 19 Σεπτεμβρίου
Γυμνοσάλιαγκες στην υπηρεσία του Μαξίμου, το παράδοξο με τους δελφίνους, οι αποφάσεις Σαμαρά, ο Φάμελλος πήρε παράταση και το «μπάσιμο»
Οι οικονομικές εφημερίδες 15/9/2025
Σαν σήμερα 15 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας
Οι αθλητικές εφημερίδες 15/9/2025

Iris: Απεριόριστες πλέον οι αγορές στα e-shop απο το Νοέμβριο – Τον ερχόμενο Ιανουάριο αυξάνονται και τα όρια στα 1000 ευρώ ημερησίως

Οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το πρώτο 8μηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020

Έρχονται αλλαγές στις συναλλαγές στις συναλλαγές με την υπηρεσία Iris η οποία έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των πολιτών.

Μάλιστα οι συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν μέσω IRIS το πρώτο 8μηνο του 2025 ξεπέρασαν τα 68 εκατομμύρια, από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – σημειώνοντας αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Πλέον η επιτυχημένη αυτή διατραπεζική υπηρεσία IRIS P2P (συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών), που διατίθεται χωρίς χρέωση για τον αποστολέα, καθώς και η υπηρεσία IRIS P2Β (πληρωμές σε ατομική επιχείρηση ή ελεύθερο επαγγελματία χωρίς μετρητά), σύντομα θα έχουν νέες δυνατότητες. 

Αρχικά αναμένονται από 1/1/2026 αυξήσεις στα ημερήσια όρια μεταφορών χρημάτων μέσω της υπηρεσίας στα 1.000 ευρώ για συναλλαγές μεταξύ πολιτών και επιπλέον 1.000 ευρώ για συναλλαγές ιδιωτών με επαγγελματίες (P2B)

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι από το 2026, θα μπορείτε να στέλνετε έως 1.000 ευρώ σε φίλους (P2P) , με ανώτατο μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ σε επαγγελματίες (P2B) καθημερινά μέσω IRIS επιτρέποντας συνολικές μηνιαίες πληρωμές έως 31.000 ευρώ. Αυτή η αλλαγή θα κάνει πιο εύκολες τις πληρωμές για πολλούς απευθείας από το κινητό σας, ενώ παράλληλα θα διευκολύνει τις συναλλαγές με ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν υψηλότερες απαιτήσεις.

Αλλαγές όμως φέρνει και ο ερχόμενος Νοέμβριος αφού σύμφωνα με τον Εθνικό Φορέα Εκκαθάρισης Διατραπεζικών Πληρωμών (ΔΙΑΣ ΑΕ) οι καταναλωτές θα μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές με IRIS σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα (e-shop), χωρίς όριο ποσού, εφόσον υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον τραπεζικό τους λογαριασμό.

Εντωμεταξύ απο τα μέσα του 2026, επεκτείνεται η δυνατότητα αποστολής χρημάτων μέσω IRIS P2P και προς ιδιώτες στο εξωτερικό, σε χώρες που συμμετέχουν στο διατραπεζικό δίκτυο EuroPA (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Φινλανδία, Ανδόρρα).

Σημειώνεται πως σήμερα τα ημερήσια όρια έχουν ως εξής:

  • Έως 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P).
  • Έως 500 ευρώ ημερησίως για πληρωμές από ιδιώτες προς ελεύθερους επαγγελματίες (IRIS P2B).
  • Συνολικό ανώτατο ποσό ανά ημέρα: 1.000 ευρώ.

Οι πληρωμές μέσω IRIS P2B πρέπει να διεκπεραιώνονται υποχρεωτικά μέσω POS, σύμφωνα με τη νομοθεσία, η οποία προβλέπει πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.

Διαβάστε επίσης:

Έμμεσοι φόροι και αποσπασματικές ρυθμίσεις κρατούν την Ελλάδα πρωταθλήτρια σε ανισότητες και κοινωνικές πιέσεις

Πιερρακάκης: Η μείωση του ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά διορθώνει μια αδικία

Υπουργείο Οικονομικών: Αυτοί είναι οι 83 φόροι που μείωσε η κυβέρνηση


ΔΕΙΤΕ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΤΩΝΤΑΣ ΕΔΩ: topontiki.gr


VIDEOS

val m amo

Δείτε επίσης...

EuroBasket: Τι έκανε ο Οσμάν στον τελικό κόντρα στη Γερμανία

Σοκ για τον Άρη…

Επιστολή διαμαρτυρίας της Ρεάλ στη FIFA για την διαιτησία

Γιάννης Τσορτέκης: «Δεν ξέρω κατά πόσο επιλέγει κάποιος κάτι ή επιλέγεται από κάτι»

Δράμα: Αφέθηκε ελεύθερος ο οδηγός ΚΤΕΛ που αποβίβασε μαθητές σε χωράφια

Έγραψε ιστορία ο Μορόν (ΦΩΤΟ)

ΒΙΝΤΕΟ: Πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Μίλαν!

Νίκος Γκάλης: «Πάντα Επίσημη Αγαπημένη» – Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική μπάσκετ

Μεγαλείο ψυχής από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού παρά την ήττα

Επενδύει στο μέλλον ομάδα της Super League

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Η πρώτη ανάρτηση έπειτα από το χάλκινο στο EuroBasket 2025 – Συγκλονίζει με εικόνες «καρδιάς»

Λίβανος: Ένας νεκρός σε επιδρομή του Ισραήλ στον νότο

EuroBasket: Το σακίδιο του Μούρινεν που έκλεψε τις εντυπώσεις πριν το Φινλανδία – Ελλάδα (ΦΩΤΟ)

Η μητέρα του Εμπαπέ μίλησε για τον γιο της

Αλεξάνδρα Νίκα: Τρυφερή Κυριακή στην κουζίνα με τον γιο της, Βασίλη – Το στιγμιότυπο που «έλιωσε» το Instagram

O Καλάμπρια αποκάλυψε γιατί επέλεξε τον Παναθηναϊκό

Χωρίς προπονητή ομάδα της Super League 2 μετά την 1η αγωνιστική

ΗΠΑ: Συγγνώμη ζήτησε παρουσιαστής του Fox News για την πρότασή του να θανατώνονται οι ψυχικά διαταραγμένοι άστεγοι

Αταμάν έπειτα από την ήττα της Τουρκίας: «Είμαι πολύ απογοητευμένος, δε βλέπω τίποτα θετικό»

Η ανάρτηση του Νίκου Γκάλη για το μετάλλιο της Ελλάδας (ΦΩΤΟ)

ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙ.....ΕΣΕΙΣ;

ACS ...σημαίνει courier
ΗΠΕΙΡΟΚΑΤ ΑΕ - Ηπειρωτική Κατασκευαστική Α.Ε.
Νίκος Τριανταφύλλου
RATECH - Τεχνικό Γραφείο Αναλκυστήρων
Facebook Chat Widget by WebCenter
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
Accept
Decline
Save